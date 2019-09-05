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بوتين: ماليزيا شريك له أولوية بالنسبة لروسيا في آسيا

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 07:55 ص
الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أ ش أ
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، أن ماليزيا شريك ذو أولوية بالنسبة لروسيا في آسيا.
وقال بوتين - خلال الاجتماع الذي جري على هامش أعمال منتدى الشرق الاقتصادي، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الخميس: إن"ماليزيا شريك ذو أولوية لروسيا في آسيا، ونحن سعداء للغاية كون العلاقات بين بلدينا تتطور بشكل إيجابي"​​​.
وأضاف الرئيس الروسي: "أنا سعيد لإتاحة الفرصة لي، للحديث عن العلاقات الثنائية بين ماليزيا وروسيا على هامش هذا الحدث".
وأعرب بوتين عن أمله في أن تكون اجتماعات منتدى الشرق مفيدة ومثيرة للاهتمام للشركاء الماليزيين.
وبدوره، أعرب رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، عن اهتمام بلاده بالحصول على التقنيات الروسية، بما في ذلك تكنولوجيا الفضاء، "نحن مهتمون للغاية بالحصول على التقنيات الروسية، وخاصة تكنولوجيا الفضاء"​​​.
وأضاف رئيس الوزراء الماليزي، "من جانبنا، يمكننا المساعدة في زيادة حجم الوجود الروسي في جنوب شرق آسيا".
وينظم منتدى الشرق الاقتصادي الخامس في مدينة فلاديفوستوك الروسية في الفترة، ما بين 4-6 سبتمبر الجاري.

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