العظمى بالقاهرة 36.. درجات الحرارة اليوم 5 - 9 - 2019.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس.



يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.



وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.



ودرجات الحرارة كالتالي:



القاهرة 36 25

الإسكندرية 31 24

الإسماعيلية 34 22

بورسعيد 31 26

مطروح 30 23

السويس 34 23

الغردقة 37 28

شرم الشيخ 37 29

بني سويف 36 25

أسيوط 37 24

الوادي الجديد 39 24

أسوان 41 28