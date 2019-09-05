إيران تعلن خفضا جديدا لالتزاماتها النووية والبرلمان البريطاني يسد الطريق على بريكست دون اتفاق.. أبرز ما تناولته صحف الإمارات اليوم

شكري يؤكد لـ جنبلاط حرص مصر على أمن واستقرار لبنان

نتنياهو يقتحم الحرم الإبراهيمي في الخليل

قوى الحرية والتغيير في السودان تتوافق على أسماء وزراء الحكومة الانتقالية

روسيا تعتزم نشر منظومة إس 400 في تركيا بحلول ربيع 2020



أبرزت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم إعلان الرئيس الإيراني أن بلاده ستقدم على مزيد من التخفيض لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي، واهتمت بالاستعدادات للإعلان عن تشكيلة الحكومة السودانية، كما تابعت نتائج معركة حامية بين رئيس الوزراء البريطاني والبرلمان حول الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.



في الشأن المصري، وبحسب موقع "24" الإخباري، بحث وزير الخارجية سامح شكري مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط، مُستجدات الأوضاع على الساحة اللبنانية، فضلًا عن تطورات الأوضاع في مُجمل ملفات المنطقة‪.



وأكد سامح شكري حرص مصر على سلامة وأمن واستقرار لبنان، وتحقيق المصالح الوطنية اللبنانية وتجنيب لبنان مخاطر الصراعات في المنطقة، وذلك في إطار الاهتمام المصري الدائم بكل ما فيه مصلحة لبنان وشعبه.



وفي الشأن الإقليمي، ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أن الرئيس الإيراني حسن روحاني قال إن بلاده ستعلن عن تخفيض جديد في التزاماتها تجاه المجتمع الدولي في المجال النووي، رغم المساعي الدبلوماسية الرامية إلى تخفيف العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، وذلك بعد أن أبدت طهران موافقة مبدئية على عرض الاتحاد الأوروبي بشأن الاتفاق النووي، ثم عادت بسرعة لتغيير وجهة نظرها وتعلن رفضها المقترح، فيما أعلنت الولايات المتحدة أمس عن حزمة عقوبات جديدة تتعلق بإيران.



وقالت صحيفة "الخليج" إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اقتحم برفقة عدد من الوزراء في حكومة الاحتلال، الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة؛ وذلك عقب أن دنسه كذلك الرئيس الإسرائيلي رؤوفن ريفلين، في ظل إجراءات عسكرية مشددة فرضتها قوات الاحتلال على البلدة القديمة بالخليل، وحالة من التأهب بين الفلسطينيين.



وأبرزت صحيفة "الاتحاد" ما كشفه المرشح للانتخابات الرئاسية ووزير الدفاع التونسي المستقيل، عبد الكريم الزبيدي، عن الحقائق المرتبطة بما يعرف بـ«الخميس الأسود»، أي اليوم الذي شهدت فيه البلاد تفجيرين انتحاريين بالتزامن مع نقل الرئيس الراحل، الباجي قايد السبسي، إلى المستشفى قبل وفاته.



وقال الزبيدي إنه تلقى في ذلك اليوم اتصالًا هاتفيًا من مصادر في رئاسة الحكومة وكذلك البرلمان ليعلموه بوجود نية للانقلاب على الرئيس الراحل، ما جعله يأمر الوحدات العسكرية بالبقاء في حالة تأهب قصوى للتدخل عند الضرورة. كما أكد أن أعضاء في البرلمان كانوا يخططون للانقلاب على الشرعية.



ونقلت صحيفة "البيان" عن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أن وحدة الصف ضد الانقلاب الحوثي ومضاعفة الجهد في مواجهته هي الأولوية، وعبر عن ثقته وتفاؤله بنجاح اجتماع جدة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي.



وكتب قرقاش في تغريدة: «نتطلع بثقة وتفاؤل إلى نجاح اجتماع جدة بين حكومة اليمن الشقيق والمجلس الانتقالي الجنوبي». وأضاف: «وحدة الصف ضد الانقلاب الحوثي ومضاعفة الجهد في مواجهته هي الأولوية، والشكر والتقدير للملكة العربية السعودية الشقيقة على قيادة التحالف سياسيًا وعسكريًا بحرص وحنكة واقتدار».



وأفادت صحيفة "الوطن" بأن قوى الحرية والتغيير في السودان توافقت على أسماء وزراء المرحلة الانتقالية للوزارات المختلفة، وسلمت قائمة لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الذي ينتظر أن يعلنها خلال ساعات، رغم تواصل المشاورات بشأن 3 وزارات ينتظر أن يتم حسمها قريبًا.



دوليًا، ذكرت "الخليج" أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تعرض، أمس الأربعاء، إلى هزيمة مذلة للمرة الثانية في معركة «بريكست»، بعدما خذله البرلمان مجددا وصوت على قانون يمنعه من «الخروج الفوضوي» من الاتحاد الأوروبي، وذلك بعدما انتزع النواب منه السيطرة على أعمال البرلمان، إثر انشقاق 21 نائبًا محافظًا عن جونسون الذي طالب بدوره بإجراء انتخابات مبكرة، منتصف الشهر المقبل، حتى يصبح مطلق اليدين قبل أسابيع من موعد الخروج.



وقالت "البيان" إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على شبكة واسعة من الشركات والسفن والأفراد يديرها الحرس الثوري الإيراني وزودت سوريا بنفط قيمته مئات الملايين من الدولارات في انتهاك للعقوبات الأمريكية، كما استبعدت الإدارة الأمريكية أي إعفاء من العقوبات المفروضة على إيران لتسهيل منح خط ائتماني لطهران بوساطة فرنسية.



وبحسب موقع "24"، تعتزم روسيا نشر منظومة الدفاع الصاروخية "إس 400" في تركيا، بحلول ربيع 2020. ونقلت وكالة "إنترفاكس" عن رئيس الخدمة الاتحادية للتعاون العسكري الفني في روسيا دميتري شوجاييف، أن موسكو بصدد تسليم الشحنة الثانية من منظومة "إس 400" بموجب التعاقد مع أنقرة، والتي يفترض أن يكتمل في غضون الأسبوعين المقبلين.