ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قفاز إلكتروني لقياس حرارة الجو والرطوبة

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 08:57 ص
صدى البلد
أ ش أ
طور باحثون فرنسيون قفازًا إلكترونيًا يمكن ارتداؤه على يد اصطناعية لتوفير ليونة تشبه مرونة يد الإنسان ودفئها، فضلا عن المظهر والإدراك الحسي، مثل القدرة على استشعار الضغط ودرجة الحرارة والترطيب.

ويستخدم القفاز الإلكتروني مستشعرات إلكترونية رفيعة ومرنة و رقائق دائرة مصغرة من السيليكون على قفاز "النتريل" المتاح تجاريا.. وقال الفريق البحثى التابع لجامعة "بوردو" فى فرنسا :" إن القفاز الإلكتروني مرتبط بساعة يد مصممة خصيصا، مما يتيح عرض البيانات الحسية فى الوقت الفعلى ونقلها عن بُعد إلى المستخدم للمعالجة بعد البيانات.

وقال تشى هوان لى، أستاذ مساعد في كلية الهندسة في بوردو: "لقد طورنا مفهومًا جديدًا للقفازات الإلكترونية ذات العبوات المرنة والمجهزة بأدوات استشعار والتي بنيت على قفاز النتريل التجاري ، مما أتاح لها أن تنسجم بسهولة مع أشكال اليد التعسفية".

ويتم تكوين القفاز الإلكتروني بنمط مطو من أجهزة استشعار متعددة الوسائط لجمع معلومات مختلفة مثل الضغط ودرجة الحرارة والرطوبة والبيولوجيين الحيوية الكهربية، وفي الوقت نفسه توفر ليونة بشرية واقعية تشبه اليد والمظهر وحتى الدفء.. ويأمل لي وفريقه البحثي أن يؤدي ظهور القفازات الإلكترونية وقدراتها إلى تحسين رفاهية مستخدمي اليد الصناعية عن طريق السماح لهم بأن يشعروا براحة أكبر في السياقات الإجتماعية.

ويتوفر القفاز بألوان مختلفة بلون البشرة ، وبصمات أصابع نابضة بالحياة وأظافر اصطناعية.

وأضاف لي في مقال له فى مجلة "NPG Asia Materials" العلمية : "يمكن أن يكون المستخدم النهائي المرتقب أي مستخدم للأيدي التعويضية شعر بعدم الارتياح عند ارتداء الأيدي التعويضية الحالية، خاصة في العديد من السياقات الإجتماعية".

يأتى ذلك فى الوقت الذى يبحث فيه الفريق البحثى عن شركاء للتعاون في التجارب السريرية أو الخبراء في مجال الأطراف الاصطناعية للتحقق من استخدام القفازات الإلكترونية ومواصلة تحسين تصميم القفاز

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منحتهم أملا جديدا.. سعودية تبتكر جهازًا يمكّن البُكم من التواصل مع الآخرين

ترشيحاتنا

بناخد فلوس شغلنا على داير مليم.. والد الفنان محمد على يكشف تحول شخصية ابنه وسر أصدقاء السوء.. فيديو

اخبار الفن والفنانين.. ايمن بهجت قمر يكشف صلة قرابة بـ اسماعيل يس.. تامر عاشور يتعاقد مع سارة الطباخ بعد أزمة محمد الشرنوبي

تساؤلات كثيرة.. أين اختفت شيرين عبد الوهاب ؟

علاج خشونة الرقبة والفقرات.. مراحل تطورها

التعليم تحسم جدل إلغاء اجازة السبت في المدارس خلال العام الدراسي الجديد

تعرف على رسالة هند رضا لـ بوسى فى عيد ميلادها

مرتضى منصور يزف بشرى سارة لـ جماهير الزمالك قبل مباراة نهائي الكأس أمام بيراميدز

اخبار الرياضة.. ميتشو يكشف سبب رفضه تدريب الأهلي.. رونالدو يكتب وصيته..عبد الحفيظ يرد على رئيس الزمالك

قبل مواجهة بيراميدز بنهائي الكأس.. تصريحات نارية لـ مرتضى منصور بشأن المباراة

فشنك.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة حول إمكانية استبعاد الزمالك من دوري الأبطال

احمد ناجى يكشف عن أفضل حارس مرمى خلال الموسم الماضي

ابرز اخبار التوك شو.. والد الفنان محمد على ينهار على الهواء ويكشف تفاصيل جديدة عن ابنه.. ومأساة طالبة صفر الثانوية تتكرر

محسن صالح يكشف سر تأخر إعلان اسم مدرب منتخب مصر

بدون مكياج وفستان فوق الركبة.. روجينا تستعرض جمالها على انستجرام

تسرع.. احمد ناجى يكشف رأيه في فايلر مدرب الاهلى الجديد ..فيديو

مواعيد مباريات اليوم الخميس 5 - 9 - 2019 والقنوات الناقلة

احمد ناجى يفجر مفاجأة بشأن تولى الحضرى منصب بالجهاز الفنى للمنتخب

أبسط طريقة لتحميل نظام التشغيل Android 10 على هاتفك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزهن أحلام وأصالة وأنغام.. 50 إطلالة تكشف منافسة المطربات في حفلات الصيف.. من أجمل؟

ايد شيران يشجع فريقه المفضل في الدوري الإنجليزي ..صور

بدون مكياج وفستان فوق الركبة.. روجينا تستعرض جمالها على انستجرام