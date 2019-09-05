يتم العلاج بالمجان .. هند النعساني تشيد بمبادرة الرئيس لمواجهة فقدان السمع للأطفال.. فيديو

أشادت الإعلامية هند النعساني، بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمواجهة فقدان السمع، مؤكدة أن الفحوصات إلزامية لأى طفل أقل من 28 يوما، حيث إن وزارة الصحة ناشدت أسر الأطفال بالتوجه لأقرب وحدة صحية لإجراء الكشف الطبى على الطفل.



وأشارت هند النعساني، خلال حديثها ببرنامج "صباح البلد" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه يتم إثبات نتيجة الكشف فى شهادة ميلاد الطفل، موضحة أن الحملة ليس الهدف منها الفحص فقط بل تقديم العلاج ايضًا بالمجان من خلال الاكتشاف المبكر لمشاكل السمع عند الأطفال.



وأضافت هند النعساني أنه يتم إعادة فحص الطفل بعد أسبوعين من الفحص الاول فى نفس الوحدة الصحية.



وأشارت هند النعساني إلى أن آخر إحصائية صدرت من منظمة الصحة العالمية أكدت أن 5% من سكان العالم مصابين بفقدان السمع ومنهم 34 مليون من الاطفال.