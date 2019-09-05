شاهد..اسعار الذهب اليوم 5 - 9 - 2019 في مصر

سجّلت أسعار الذهب اليوم الخميس 5 - 9 - 2019، استقرارًا في بداية تعاملات اليوم لجميع الأعيرة، حيث سجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 704 جنيهات للجرام دون مصنعية، واستعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم، كالتالي:



أسعار الذهب اليوم عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24: 805 جنيهات



أسعار الذهب اليوم عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21: 704 جنيهات



أسعار الذهب اليوم عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18: 605 جنيهات



سعر الجنيه الذهب

بينما سجل سعر الجنيه الذهب: 5632 جنيهًا.