شاهد..اسعار الذهب اليوم 5 - 9 - 2019 في مصر

سجّلت أسعار الذهب اليوم الخميس 5 - 9 - 2019، استقرارًا في بداية تعاملات اليوم لجميع الأعيرة، حيث سجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 704 جنيهات للجرام دون مصنعية، واستعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم، كالتالي:
أسعار الذهب اليوم عيار 24
سجل سعر جرام الذهب عيار 24: 805 جنيهات
أسعار الذهب اليوم عيار 21
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21: 704 جنيهات
أسعار الذهب اليوم عيار 18
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18: 605 جنيهات
سعر الجنيه الذهب
بينما سجل سعر الجنيه الذهب: 5632 جنيهًا.
أسعار الذهب اليوم عيار 24
سجل سعر جرام الذهب عيار 24: 805 جنيهات
أسعار الذهب اليوم عيار 21
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21: 704 جنيهات
أسعار الذهب اليوم عيار 18
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18: 605 جنيهات
سعر الجنيه الذهب
بينما سجل سعر الجنيه الذهب: 5632 جنيهًا.