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منوعات

نصف البرتغاليين يرغبون في خفض استهلاك اللحوم

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 08:57 ص
صدى البلد
أ ش أ
أفادت دراسة حديثة، وفقا لصحيفة (بورتوجال نيوز) البرتغالية، بأن أكثر من نصف عدد المواطنين في البرتغال أعربوا عن رغبتهم في خفض استهلاكهم للحوم.

وجاء في نتائج مسح أجراه باحثون من معهد العلوم الاجتماعية بجامعة لشبونة أن أكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع ( 6ر50 % ) أعربوا عن استعدادهم لخفض استهلاك اللحوم أو اتباع نظام غذائي نباتي ( 1ر45 %).. بينما أعرب حوالي النصف (6ر46 %) عن استعدادهم لدفع المزيد مقابل اللحوم من طرق الإنتاج أكثر استدامة.

وأفادت الدراسة بأن المنتجات من أصل حيواني "مثل اللحوم والأسماك" لا تزال تحتل مكانة مهمة في الوجبات الرئيسية للشعب البرتغالي ، كجزء من ما يعتبرونه وجبة ملائمة.

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