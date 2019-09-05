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تمارين رياضية لتقوية العضلات.. فيديو

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 08:49 ص
صدى البلد
آيات أحمد
قدم الكابتن حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، مجموعة من التمارين الرياضية التي تساعد على تقوية العضلات وزيادة النشاط، بمشاركة الإعلامية فرح طه.

وقال حسام أبو هاشم، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" اليوم، الخميس، إن هناك العديد من السبل لتقوية العضلات، من أهمها تمرين العضلات، والعضلات الأخرى المقابلة لها.

وأكد خبير اللياقة البدنية أن تمارين الإطالات لا تحتاج إلى الذهاب للجيم، وإنما يمكن ممارستها في المنزل، مشيرا إلى أن من أكثر المفاصل التى تحتاج إلى تمارين إطالة هو مفصل الكتف.

وأضاف حسام أبو هاشم أنه من الممكن القيام بتمرين الظهر مع الصدر من خلال تمرين واحد.

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