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باحث روماني يفوز بمنحة أوروبية قدرها 1.5 مليون يورو

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 09:02 ص
صدى البلد
أ ش أ
فاز الروماني دكتور ألكسندرو توميسكو الباحث في علوم الحاسوب بجامعة هلسنكي بمنحة قدرها 5ر1 مليون يورو من مجلس البحوث الأوروبي لتمويل مشروعه "خوارزميات آمنة ومركبة للمعلومات الحيوية" والتي ستسهم بصورة ملحوظة في تحليل بيانات تسلسل الحمض النووي "دي أن أيه"، وهي تقنية يمكن استخدامها في التشخيص الطبي.

ونقل موقع (رومانيا-إنسايدر) الإخباري عن بيان لمجلس البحوث الأوروبي أن ألكسندرو واحد من بين 408 باحثين حصلوا على منح المجلس لهذا العام وتبلغ قيمتها الإجمالية 621 مليون يورو وهي جزء من برنامج الاتحاد الأوروبي للبحوث والابتكار (هوريزون 2020 ) .

ويمنح مجلس البحوث الأوروبي هذه المنح للباحثين في بداية حياتهم المهنية من أي جنسية ولديهم خبرة من سنتين إلى سبع سنوات منذ الحصول على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها ولديه سجل علمي حافل يظهر وعودا كبيرة.

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