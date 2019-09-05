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لخفض النفقات.. السنغال تلغي عقود المحمول الخاصة بالموظفين العموميين

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 09:02 ص
صدى البلد
أ ش أ
قررت الحكومة السنغالية إلغاء عقود التليفون المحمول الخاصة بالموظفين العموميين التي كانت تتحملها الدولة في محاولة لخفض النفقات.

وجاءت هذه الخطوة بعدما وصلت قيمة فواتير المكالمات لمستويات قياسية بلغت ما يوازى 28 مليون دولار.

ولم يقتصر الأمر على الموظفين العاديين بل امتد للوزراء وأعضاء الأطقم المعاونة ومن الآن فصاعدا فلن يكون بوسع الوزراء ومعاونيهم القيام بمكالمات وستتاح لهم فرصة حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري لتلقى المكالمات فقط.

ومع ذلك فتم وضع بعض الاستثناءات لعدد محدود من العاملين في وزارتي الدفاع والداخلية.

وأعلنت الحكومة أنه من المتوقع الإقدام على مزيد من الخطوات لخفض الأنفاق وأشارت إلى أن المبالغ التي سيتم توفيرها سوف تستخدم في الرعاية الصحية والخدمات العامة الأخرى.

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