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افتتاح مدينة ملاهي مائية جديدة خارج نيويورك.. أكتوبر المقبل

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 09:01 ص
صدى البلد
أ ش أ
تفتتح في مدينة نيويورك الأمريكية الشهر المقبل، مدينة ملاهي مائية جديدة ضخمة تتضمن العديد من الألعاب المتميزة.

وتضم مدينة الملاهي الجديدة بحيرة ضخمة، كما ستضم 35 منحدرا مائيا للألعاب المختلفة، وسوف تمتد على مساحة 3 ملايين قدم مربع أو بحجم 47 ملعب كرة قدم.

في الوقت نفسه لن يقتصر الأمر على ممارسة الألعاب المائية، لكن مدينة الملاهي الجديدة ستتيح فرصة رائعة لمرتاديها لتسوق حيث ستضم مجمع تجارى ضخم يضم 450 متجرا.

وتقع مدينة الملاهي المائية الجديدة وتسمى "أمريكان دريم" في أيست روثرفورد ،فى نيوجيرسى وتبعد بمسافة سبعة أميال عن مدينة نيويورك، ومن المقرر افتتاحها في يوم 25 أكتوبر.

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