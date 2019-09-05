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العلميين: أرسلنا إنذارات مسبقة ضد منتحلي صفة أعضاء هيئة النقابة

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 10:06 ص
محمد غريب ابوعميرة
محمد غريب ابوعميرة وكيل نقابة العلميين
شيماء مجدى
قال المهندس الجيولوجي محمد غريب أبو عميرة وكيل نقابة العلميين، إنه أرسل إنذارات مسبقة لعمل جنح مباشرة ضد ناصر بركات، لانتحاله صفة عضو هيئة مكتب النقابة، والتزوير في أوراق رسمية، وذلك بالتعاون مع عضو هيئة مكتب النقابة.

وأضاف محمد غريب أبو عميرة فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن كلا من أعضاء هيئة المكتب الدكتور أحمد عبد الجواد وكيل أول النقابة والكيميائي صلاح النادي الأمين العام، والدكتور عبد الغفار عزمي أمين الصندوق، والذي أيدت صفاتهم محكمة القضاء الإداري فى الجمعية العمومية التى تم عقدها خلال إبريل الماضى أرسلوا أيضًا إنذارات ضد كل من محمد نبيل ياسين، ومحمد راشد، وأحمد سعيد، ومحمود مهني بعدم التوقيع على أي أوراق رسمية للنقابة وانتحال صفات هيئة المكتب المنتخبة.

ولفت محمد غريب أبو عميرة إلى أن هذا الحراك قامت به هيئة المكتب بعد تأكدها أن أموال العلميين يتم إهدارها خلال هذه الفترة.

وتهيب هيئة المكتب المنتخبة وأعضاء مجلس النقابة العامة مجالس الفروع ومجالس الشعب والجامعات والهيئات الحكومية والبحثية احترام أحكام القضاء وعدم التعامل مع أشخاص غير ذي صفة.

يأتى ذلك على خلفية أن نقيب العلميين الدكتور عبد الستار المليجى دعا لعقد جمعية عمومية، الجمعة الماضي، لمناقشة جميع أمور النقابة العامة والنقابات الفرعية، ولكن طعن عليها كل من الجيولوجى محمد غريب أبو عميرة والدكتورة أميرة الحسينى، وقد تم قبول الطعن وإلغاء تلك الجمعية العمومية بعدما اتهمه المجلس بأنه ألغى عضوية بعض أعضاء هيئة المكتب وعين بدلًا منهم دون موافقة أعضاء المجلس.

ورد نقيب العلميين على ذلك من خلال عقد مؤتمر تحت مسمى "الشعب والفروع" كيوم فى حب النقابة ومناقشة جميع أمورها، كما قدم إشكالا على الطعن المقدم من مجلس النقابة.

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