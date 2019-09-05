الإحصاء: 4791 تاجرا يسددون 53.5 مليون جنيه قبل إشهار إفلاسهم خلال 2018

رصدت بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن 4791 تاجرا متعثروين نجحوا فى سداد مديونياتهم خلال العام الماضى قبل إشهار إفلاسهم، وذلك من خلال سداد قيمة مستندات "بروتستو" بـ 53.5 مليون جنيه.



تشير كلمة "البروتستو" وهى كلمة شائعة بين التجار، إلى ورقة رسمية يحررها مُحضر من المحكمة، يثبت فيها امتناع المدين الأصلى (المسحوب عليه) عن سداد قيمة الورقة التجارية المقدمة له، وهو إجراء لابد منه إذا أراد حامل الورقة (المستفيد) الاحتفاظ بحقه فى الرجوع قانونيًا على المدين، ويتبع إجراء البروتستو إجراءات قانونية أخرى من اختصاص المحاكم منها احكام الإفلاس.



وبحسب البيانات الإحصائية، استحوذت محافظة القاهـرة على المركز الأول من حيث عدد الحالات لـ"بروتستـو" دُفعت قيمته، حيث بلغ عددها 1188حالة بنسبة 24.8%، تلاها محافظة المنوفية بعدد 492 حالة بنسبه 10.3%، ثم محافظة الدقهلية، والتى بلغ عددها 473 حالة بنسبة 9.9% من إجمالى عدد الحالات.



احتلت محافظة القاهرة أيضًا المركـز الأول من حيث قيمة الدين لبروتستو دُفعـت قيمته، حيث بلغت قيمة الديون المسددة لتجار بها، 17.7 مليون جنيه بنسبة 33%، تلاها محافظة بنى سويف، بقيمة 4.6 مليون جنيه وبنسبة 8.7%، ثم محافظة المنوفية، والتى بلغت قيمة "البروتستو" المدفوع بها 3.6 مليون جنيه بنسبة 6.7 % من إجمالى قيمة الدين.



