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فن

أزمات فى حياه بوسى.. ضربت راقصة وأجبرت على العمل بعد الولادة مباشرة

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 10:05 ص
بوسى
بوسى
أحمد البهى
تصدرت الفنانة بوسى، مؤشر البحث جوجل بعد انتشار أخبار عن حبسها فى قضية شيكات بدون رصيد ، وهو ما نفاه مدير أعمالها، ومحامحيها بعد ذلك، وفى السطور التالية نرصد إبرز تصريحاتها عن طليقها الذى قام برفع قضية إصدار شيكات بدون رصيد ضدها وهو ما هددها بالسجن: 

1- فى برنامج فحص شامل أكدت بوسى، أنها تعرضت الى الخيانة الزوجية، بعدما اكتشفت ان زوجها كان يستغلها لتحقيق مصالح مادية من خلال عملها كمطربة، وثبت لها ذلك بعد ان أصر على نزولها الى العمل بعد ولادتها لابنها الوحيد مباشرًا.

2- أكدت فى البرنامج ذاته ان خيانته لها لم يكن "عيب فيها" ، ولكن الأمر يعود إلى طبع خاص بزوجها السابق.

3- كشفت فى برنامج "الحريم أسرار" ، أنها قامت بضرب إحدى الراقصات، بعد ان أكتشفت أن طليقها تزوجها. 

4- أكدت فى البرنامج ذاته أنها قامت بضرب تلك الراقصة بعد معرفتها.

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