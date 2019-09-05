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مهاتير: اتهام روسيا بحادثة إم إتش-17 يعود لسوء علاقاتها مع الغرب

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 09:39 ص
صدى البلد
أ ش أ
قال رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد إن اتهام روسيا بحادثة تحطم الطائرة الماليزية (إم إتش-17) فوق (دونباس) يعود لسوء العلاقات بين الغرب وموسكو.

وأعرب مهاتير محمد - وفقا لقناة /روسيا اليوم/ - عن اعتقاده بأن روسيا ليس لديها أفضل العلاقات الآن مع الغرب​​، ولكن من ناحية أخرى هناك ضرورة لإيجاد دولة مذنبة ترتبط بمدفوعات التأمين.

وأضاف: "في حال التمكن من العثور على دولة تتحمل مسؤولية المأساة، عندها سيتمكن أقرباء الضحايا من تقديم مطالبهم بشأن مدفوعات التأمين، وبالطبع أقارب الضحايا لا يشككون بنتائج التحقيق، لكن في حال روسيا كانت مذنبة فسيتعين عليها دفع تعويض عن الحادث".

وكان رئيس وزراء ماليزيا قد انتقد - في وقت سابق - مواقف الولايات المتحدة وهولندا وأستراليا في قضية تحطم (إم إتش 17) قائلا "إن هذه الدول ليست مهتمة بالكشف عن الأسباب الحقيقية للكارثة، بل تسعى إلى استغلالها لإلقاء اللوم على روسيا".

وتحطمت الطائرة المتوجهة من (أمستردام) إلى (كوالالمبور) في 17 يوليو 2014، إثر استهدافها بصاروخ قرب مدينة (دونيتسك) جنوب شرقي أوكرانيا، ما أودى بأرواح جميع ركابها الـ298.

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