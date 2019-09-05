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صرف معاشات سبتمبر من البريد وبنك ناصر.. يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 09:36 ص
صدى البلد
آيات أحمد
استعرض الإعلامي أحمد مجدي، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة اليوم، الخميس.

وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:

"أخبار اليوم"
رئيس الوزراء يعلن إطلاق تخصيص الأراضى الصناعية إلكترونيًا قريبًا

"اليوم السابع"
الفريق أسامة ربيع: صرف قيمة وفوائد شهادات قناة السويس الجديدة اليوم بالبنوك

منظومة التأمين الصحى تطالب المواطنين بسرعة التسجيل بالوحدات الصحية

"المصرى اليوم"
5 معايير لتغطية الحوادث الإرهابية و7 لحماية القيم والأخلاق

"الوطن"
التعليم العالى/ تقليل اغتراب طلاب المرحلة الثالثة بعد إعلان التنسيق بـ24 ساعة

"الشروق"
اليوم.. صرف معاشات سبتمبر من هيئة البريد وبنك ناصر

"صدى البلد"
السفارة المصرية ببرلين تحتفل بالسفير بدر عبد العاطى بمناسبة انتهاء فترة عمله

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