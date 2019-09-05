خالد الصاوي : حصلت على حقي من منتج الصعلوك ودافنشي

كما وعدت حصلت بالقضاء على أصل حقي من منتج الصعلوك ودافنشي، وسأبدأ طلب التعويض عن أذى ٣ سنين ممن حرمني من ثمار شقايا وأنتج هو بها ومر بسلاسة من المؤسسات الرسمية والأهلية رغم تكرار ضرره للعديد من الفنانين والفنيين، والله لولا قضائنا لخربت! pic.twitter.com/cBzoAlyd1U — Khaled Elsawy (@khaledalsawy) September 5, 2019

نشر الفنان خالد الصاوى تغريدة جديدة عبر حسابه الشخصى بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" .وكتب الفنان خالد الصاوى فى تغريدته: "كما وعدت حصلت بالقضاء على أصل حقي من منتج الصعلوك ودافنشي، وسأبدأ طلب التعويض عن أذى ٣ سنين ممن حرمني من ثمار شقايا وأنتج هو بها ومر بسلاسة من المؤسسات الرسمية والأهلية رغم تكرار ضرره للعديد من الفنانين والفنيين".وأضاف خالد الصاوى قائلا: "والله لولا قضائنا لخربت!"وتفاعل العديد من جمهور خالد الصاوى عبر تويتر معلقين:مبروك يا نجم يا محترم فعلا القانون هو الحل وما ضاع حق وراءه مطالب ابداالله يوفقك انت فنان محترممبروك طول عمرك مجتهد و دؤوبمبروك يا خلود ان شاء الله عاوزين حاجه كده زى خاتم سليمان عاوزين رجوع بقوة