خالد الصاوي : حصلت على حقي من منتج الصعلوك ودافنشي

نشر الفنان خالد الصاوى تغريدة جديدة عبر حسابه الشخصى بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" .
وكتب الفنان خالد الصاوى فى تغريدته: "كما وعدت حصلت بالقضاء على أصل حقي من منتج الصعلوك ودافنشي، وسأبدأ طلب التعويض عن أذى ٣ سنين ممن حرمني من ثمار شقايا وأنتج هو بها ومر بسلاسة من المؤسسات الرسمية والأهلية رغم تكرار ضرره للعديد من الفنانين والفنيين".
وأضاف خالد الصاوى قائلا: "والله لولا قضائنا لخربت!"
وتفاعل العديد من جمهور خالد الصاوى عبر تويتر معلقين:
مبروك يا نجم يا محترم فعلا القانون هو الحل وما ضاع حق وراءه مطالب ابدا
الله يوفقك انت فنان محترم
مبروك طول عمرك مجتهد و دؤوب
مبروك يا خلود ان شاء الله عاوزين حاجه كده زى خاتم سليمان عاوزين رجوع بقوة
وكتب الفنان خالد الصاوى فى تغريدته: "كما وعدت حصلت بالقضاء على أصل حقي من منتج الصعلوك ودافنشي، وسأبدأ طلب التعويض عن أذى ٣ سنين ممن حرمني من ثمار شقايا وأنتج هو بها ومر بسلاسة من المؤسسات الرسمية والأهلية رغم تكرار ضرره للعديد من الفنانين والفنيين".
وأضاف خالد الصاوى قائلا: "والله لولا قضائنا لخربت!"
وتفاعل العديد من جمهور خالد الصاوى عبر تويتر معلقين:
مبروك يا نجم يا محترم فعلا القانون هو الحل وما ضاع حق وراءه مطالب ابدا
الله يوفقك انت فنان محترم
مبروك طول عمرك مجتهد و دؤوب
مبروك يا خلود ان شاء الله عاوزين حاجه كده زى خاتم سليمان عاوزين رجوع بقوة
كما وعدت حصلت بالقضاء على أصل حقي من منتج الصعلوك ودافنشي، وسأبدأ طلب التعويض عن أذى ٣ سنين ممن حرمني من ثمار شقايا وأنتج هو بها ومر بسلاسة من المؤسسات الرسمية والأهلية رغم تكرار ضرره للعديد من الفنانين والفنيين، والله لولا قضائنا لخربت! pic.twitter.com/cBzoAlyd1U— Khaled Elsawy (@khaledalsawy) September 5, 2019