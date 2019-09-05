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فن

خالد الصاوي : حصلت على حقي من منتج الصعلوك ودافنشي

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 09:45 ص
خالد الصاوى
خالد الصاوى
القسم الميدانى
نشر الفنان خالد الصاوى تغريدة جديدة عبر حسابه الشخصى بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" .

وكتب الفنان خالد الصاوى فى تغريدته: "كما وعدت حصلت بالقضاء على أصل حقي من منتج الصعلوك ودافنشي، وسأبدأ طلب التعويض عن أذى ٣ سنين ممن حرمني من ثمار شقايا وأنتج هو بها ومر بسلاسة من المؤسسات الرسمية والأهلية رغم تكرار ضرره للعديد من الفنانين والفنيين".

وأضاف خالد الصاوى قائلا: "والله لولا قضائنا لخربت!"

وتفاعل العديد من جمهور خالد الصاوى عبر تويتر معلقين:
مبروك يا نجم يا محترم فعلا القانون هو الحل وما ضاع حق وراءه مطالب ابدا
الله يوفقك انت فنان محترم
مبروك طول عمرك مجتهد و دؤوب
مبروك يا خلود ان شاء الله عاوزين حاجه كده زى خاتم سليمان عاوزين رجوع بقوة

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