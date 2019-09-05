تيسير الجاسم.. النجومية تقوده من أهلي جدة إلى النصر الكويتي بعد رحلة مفاوضات

انضم تيسير الجاسم قائد المنتخب السعودي وأهلي جدة والوحدة السابق في صفقة انتقال حر إلى نادي النصر الكويتي بعد رحلة مفاوضات خاضتها أندية خليجية كانت تتسابق لضمه.





وتعد خطوة انضمام تيسير النجار إلى النصر الكويتى التجربة الاحترافية الرابعة في مسيرته الكروية التى بدأها بنادي هجر في الأحساء، شرق السعودية، قبل انتقاله لأهلي جدة، عام 2001 بصفقة بلغت 250 ألف ريال سعودي.











تيسير الجاسم حاملاً قميص فريقه الجديد تيسير الجاسم قائد أهلى جدة ، هو أحد أبرز الأسماء اللامعة في تاريخ كرة القدم السعودية وضع حدا لمسيرته المميزة مع الأهلي الموسم الماضي بعد تحقيقه عديد من الإنجازات حيث تواجد في التشكيلة الذهبية التي حصلت على الثلاثية التاريخية بقيادة السويسري كريستيان جروس.

بدايات تيسير الجاسم بدأ تيسير الجاسم صاحب "35 عاما" مسيرته الكروية في الفئات السنية لنادي هجر، قبل أن ينتقل إلى الأهلي في 2013، ليرحل منه على سبيل الإعارة إلى الوحدة قبل توديع الراقي في يناير 2019. ولعب الجاسم في صفوف أهلي جدة بين عامي 2004 وحتى 2019، وحقق معه عدة بطولات مثل كأس الأمير فيصل بن فهد وكأس ولي العهد وكأس الملك بالإضافة إلى لقب الدوري السعودي وكأس أندية الخليج وكأس السوبر السعودي. وخاض الجاسم عدة تجارب بنظام الإعارة، كانت الأولى مع الغرافة القطري وقضى نصف موسما معاراً إلى الوحدة قبل العودة إلى أهلي جدة.

وقبل حسم المفاوضات التى انتهت بضمه للنصر الكويتى، سعت 3 أندية خليجية في الحصول على خدمات تيسير الجاسم قبل غلق أبواب موسم الانتقالات الصيفية من أجل الاستفادة من خبراته بالساحرة المستديرة خلال الفترة المقبلة. حيث تلقى عروض مقدمة من أندية خليجية يتقدمهم العين الإماراتي الذي كان يصارع مواطنه ، الوحدة ، حيث كان يرغب هو الآخر في خطف نجم الأهلي السابق.