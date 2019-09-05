تيسير الجاسم.. النجومية تقوده من أهلي جدة إلى النصر الكويتي بعد رحلة مفاوضات

وتعد خطوة انضمام تيسير النجار إلى النصر الكويتى التجربة الاحترافية الرابعة في مسيرته الكروية التى بدأها بنادي هجر في الأحساء، شرق السعودية، قبل انتقاله لأهلي جدة، عام 2001 بصفقة بلغت 250 ألف ريال سعودي.
بدايات تيسير الجاسم
بدأ تيسير الجاسم صاحب "35 عاما" مسيرته الكروية في الفئات السنية لنادي هجر، قبل
أن ينتقل إلى الأهلي في 2013، ليرحل منه على سبيل الإعارة إلى الوحدة
قبل توديع الراقي في يناير 2019.
ولعب الجاسم في صفوف أهلي جدة بين عامي 2004 وحتى 2019، وحقق معه عدة بطولات
مثل كأس الأمير فيصل بن فهد وكأس ولي العهد وكأس الملك بالإضافة إلى لقب الدوري السعودي
وكأس أندية الخليج وكأس السوبر السعودي.
وخاض الجاسم عدة تجارب بنظام الإعارة، كانت الأولى مع الغرافة القطري وقضى نصف موسما معاراً إلى الوحدة قبل العودة إلى أهلي جدة.
وقبل حسم المفاوضات التى انتهت بضمه للنصر الكويتى، سعت 3 أندية خليجية في الحصول
على خدمات تيسير الجاسم قبل غلق أبواب موسم الانتقالات الصيفية من أجل الاستفادة من
خبراته بالساحرة المستديرة خلال الفترة المقبلة. حيث تلقى عروض مقدمة من أندية خليجية
يتقدمهم العين الإماراتي الذي كان يصارع مواطنه ، الوحدة ، حيث كان يرغب هو الآخر في خطف
نجم الأهلي السابق.
تجارب جاسم
خاض الجاسم تجربتين قصيرتين مع ناديي الغرافة وقطر القطريين، وذلك بنظام الإعارة
عامي 2007 و2009، وسجل 134 مباراة دولية مع المنتخب السعودي الكروي الأول، وكانت مسيرته
الكروية بدأت من الفئات السنية لنادي هجر بالأحساء عام 1995، لينضم للأهلي عام
2003 في سن مبكرة من عمره.
واكتفى الأهلي في إنهاء الموسم الماضي باحتلاله المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين وضمان المشاركة في أبطال آسيا الموسم في نسخته الحالية.
وبفضل خبرته الممتازة دائما ما كان يعول
زملاءه عليه، ويعرف بتعاونه مع زملائه وبتوجيه
النصائح والإرشادات لهم, حيث يعتبر القائد والمدرب داخل الميدان.
ساهم تيسير الجاسم مع فريق الأهلي في الحصول على عدد من البطولات وهي كأس الأمير
فيصل بن فهد وكأس ولي العهد السعودي عام 2007 بعد تسجيله هدفاً في المباراة النهائية
على فريق الاتحاد.
كما حقق مع فريقه كأس الخليج للأندية أمام فريق النصر، وكان له دور فعّال أيضاً
في مشاركته مع الأهلي في دوري أبطال آسيا لعام 2005، كما فاز ببطولة كأس الملك للأبطال
عام 2011 بعد تغلب الأهلي على منافسه التقليدي الاتحاد، وحصد المركز الثاني مع فريق
الأهلي في نهائي دوري أبطال آسيا عام 2012.