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فشل نظام المزايدة على القطن.. والفلاحين: جاء في وقت غير مناسب

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 11:28 ص
القطن
القطن
شيماء مجدى
أكد حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن المزايدة على محصول القطن خفضت كثيرا من المقابل الذي يحصل عليه الفلاح عند زراعة القطن، وأن قرار بيع القطن المصري بالمزايده قرار جاء في وقت غير مناسب.

وأوضح نقيب الفلاحين أن شركة الوادي لشراء الأقطان والتي تقوم بدور الخصم والحكم، فتحت مزادا بسعر 2100 للقنطار واشترت القطن بـ 2100 جنيه، وهو سعر أقل 400 جنيه لكل قنطار عن العام الماضي لقطن وجه قبلي.

وقال إن سعر القطن المستورد قصير التيلة لا يتعدى حاليا 1800 جنيه حسب السعر العالمي، متسائلا: "كيف سينافس تجار قطن وجه قبلي حيث اشتروا قطن جيزة 95 العام الماضي 2500 ملتزمين بسعر الضمان الذي أعلنته الحكومة، بينما لم يتم بيع قطن وجه بحري الذي كان سعر ضمانه 2700 بسعر 2300 للقنطار".

وتساءل نقيب الفلاحين، فى تصريحات صحفية له: "إذا كان نظام المزايدة اختص بمحافظتي الفيوم وبني سويف وحتى الآن لم يعلن عن كيفية بيع أقطان بقية المحافظات قبلي وبحري فمن يشتري أقطان 210 آلاف فدان بالوجه البحري وبقية المحافظات؟".

وأضاف أن شركات الحكومة لن تستطيع بمفردها شراء كل هذه الكميات مع عزوف شركات القطاع الخاص عن المشاركة لكثرة المخزون لديها، موضحا أن وزارة الزراعة اتفقت مع بعض الشركات الخاصة لشراء محصول 38 ألف فدان قطن إكثار التابعين للوزارة خارج منظومة القطن الجديدة المطبقة في محافظتي بني سويف والفيوم، وتخلت عن دورها في تسويق بقية القطن.

وأوضح نقيب الفلاحين أن قرار بيع القطن المصري بالمزايدة قرار جاء بوقت غير مناسب لأن معظم المصانع المصرية تعمل على القطن قصير التيلة، مع الانخفاض الكبير في أسعار القطن عالميا ووجود فائض كبير من قطن العام الماضي، لافتا إلى أن عائدات القطن المصري عام 1861 كانت تمثل 93% من كل عائدات التصدير، مما دفع أمريكا لفتح قنصلية لها في المنيا بصعيد مصر.

وتابع قائلًا: "القطن المصري لا يحتاج لعودة الثقة العالمية كما يزعم البعض، فكل صعيد مصر الآن لم يزرع أكثر من 30 ألف فدان، فالقطن يحتاج لإرادة وطنية قوية تعرف القيمة الحقيقية لشجرة القطن".

ولفت نقيب الفلاحين إلى أن نقص مساحة القطن 100 ألف فدان لم يشفع له، حيث طبقت وزارة قطاع الأعمال نظاما جديدا عرف بنظام المزايدة، والذي جاء اسما على غير مسمى، فحضر القطن وحضر المزارع ولم يزايد أحد.

ونوه بأن فائض محصول الموسم الماضي والذي اشترته شركات تجارة الأقطان ويُقدر بنحو مليون قنطار من إجمالي 2.4 مليون إنتاجية الموسم الماضي ما زال راكدا.

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