هيا بنا نصلى معا.. ملتقى الأديان بالوادي المقدس رسالة سلام لكل العالم.. سانت كاترين تتزين لاستقبال الزوار.. 5 طائرات تنقل الوفود.. وبرامج ثقافية وفنية للترويج للسياحة

ملتقى الأديان بالوادي المقدس رسالة سلام لكل العالم

سانت كاترين تتزين لاستقبال الزوار

رئيس دينية البرلمان: "ملتقى الأديان" رسالة سلام وتسامح

في كل عام يجدد ملتقى الأديان رسالة السلام المبعوث من أرض السلام لكل العالم

وقال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن أهمية مؤتمر ملتقى الأديان "هنا نصلى معا" واستمرار انعقاده للسنة الخامسة فى أنه يبعث رسالة سلام وتسامح للعالم كله، كما أنه يعد مهما فى سبيل الترويج للسياحة الدينية فى مصر.





وأضاف الدكتور أسامة العبد أن "مؤتمر سانت كاترين للتسامح الدينى يوجه رسالة سلام للعالم، كما يوجه رسالة للمتطرفين والإرهابيين بأنه ليس لهم مكان بيننا وأن التطرف والتشدد ليس من الدين، وأن الإرهاب ليس له دين ولا وطن".

تعد سيناء الأرض التي التقت عليها الأديان السماوية وتألفت لتشكل رمزًا للتسامح الديني على مر التاريخ ويكتسب كل شيء على هذه الأرض تلك الصفات بسهولة.وتتجه الأنظار لمدينة سانت كاترين يوم 9 أكتوبر القادم وعلى مدار ثلاثة أيام ملتقى الأديان السنوي "هيا بنا نصلي معا".وتزينت المدينة لاستقبال ملتقى الأديان، حيث رفعت أجهزة جنوب سيناء درجة الاستعدادات القصوى استعدادًا للملتقى الذي تحضره شخصيات عديدة.وأكدت وزارة الأوقاف أن ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان رسالة سلام وتسامح للعالم كله لإبراز التجربة المصرية الفريدة في فهم صحيح الدين وفقه العيش المشترك بين الناس جميعًا دون تمييز على أساس الدين أو الجنس أو اللون أو العرق، وتحقيق أسس المواطنة المتكافئة في الحقوق والواجبات، كما أنه رسالة لمدى تحقق الأمن والأمان في ربوع الوطن وإبراز لما تضمه مصرنا العزيزة من معالم طبيعية وسياحية فريدة وخلابة وساحرة.وأكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن مدينة سانت كاترين تشهد طفرة في مجالات عدة منها البنية التحتية وشبكات الاتصالات، لافتًا إلى أن هناك مخططا لتطوير المدينة في شتى المجالات استعدادا لاستضافة المدينة إلى ملتقى الأديان العالمي لتطوير مطار سانت كاترين ورفع كفاءة الممر واستكمال تمهيد الطرق ورفع كفاءة مستشفى كاترين، وأنه سيتم دعم المناطق السياحية والأثرية والثقافية وتنفيذ برامج ثقافية وفنية وإطلاق حملات للترويج للسياحة في منطقة سانت كاترين أكتوبر المقبل.وقال محافظ جنوب سيناء إن أعمال التطوير متمثلة في ازدواج طريق كاترين المطار وإنشاء مسجد كبير بالمدينة توسعة المطار وعمل مهبط جديد والانتهاء من تطوير طريق السعال دهب بطول 75 كيلو مترًا قبل نهاية العام.وأكد أنه سيجري اتخاذ خطوات جادة لإظهار المؤتمر بصورة توضح سماحة مصر وشعبها ومحبتها للسلام ولتأكيد أن مصر هي بلد الأمن والأمان والسلام العالمي، موضحًا أنه سيتم وضع خطة قصيرة المدى وأخرى طويلة المدى حتى تظهر مدينة سانت كاترين بشكل حضاري متميز يليق باسم مصر.وأوضح أنه يجري حاليًا التنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية لإستكمال الإعداد للمؤتمر ليخرج بصورة تليق باسم مصر وإرسال رسالة سلام عامة للإنسانية من أرض سيناء تؤكد الصورة الحقيقية لسماحة شعبها ومحبتها للسلام ولتكون مدينة سانت كاترين رمزًا للتسامح الديني في مصر ونبذ العنف والتصدى للتشدد.وأشار محافظ جنوب سيناء إلى أن وزارة الآثار ستقوم بعمل كتيب عن دير سانت كاترين، لافتا لتطوير دير سانت كاترين بعد افتتاح المكتبة، وشدد المحافظ على الترويج لزيارة الدير، ودعوة السفراء لحضور هذا الحدث الهام.واستعرض برنامج الاحتفالية، مؤكدًا توفير 5 طائرات لنقل الضيوف من القاهره إلى سانت كاترين والعودة بداية من يوم الخميس 9 أكتوبر وصول وتسكين الضيوف المشاركين، ثم يوم الجمعة 10 أكتوبر صلاة الجمعة المؤتمر الصحفي، وحفل فنى وإنشاد دينى مساء، والسبت 11 أكتوبر مغادرة.وطالب كمال كامل، خبير سياحي سياحي بسانت كاترين، ضرورة التسويق الجيد لسانت كاترين من حيث الأهمية الدينية، حيث إن جبل موسى هذا الجبل الذي كلم فيه المولى عز وجل سيدنا موسى، ومن أكثر الأماكن قدسية، ولذلك بجب الترويج الجيد المدروس لهذه البقعة المقدسة سياحيا، علاوة عن مرور العائلة المقدسة بهذا المكان ولكي يتم ذلك لابد من تطوير المدينة سياحيا وخدميا والخدمات اللازمة للسياح والرواد، خاصة مطار سانت كاترين، وتزويد طريق الصعود لجبل موسى بإنشاء وسائل نقل مثل التليفريك أو المصاعد السهلة وتمهيد الطريق على الأقل حتى يستطيع السياح والرواد بمختلف أعمارهم من التمتع بهذه الرحلة المقدسة، بالإضافة إلى الأنشطة الترفيهية والاهتمام بالبنية التحتية.وقال اللواء طلعت عناني، رئيس مدينة سانت كاترين، إن المدينة ارتدت أجمل ثيابها استعدادا لملتقى الأديان في أكتوبر القادم لتشمل أعمال تجميل وتطوير وإنشاء فندق بيئي عالمي وتطوير مسجد الوادي المقدس المسجد الجامع بسانت كاترين، علاوة على رصف الطرق المؤدية لسانت كاترين.وطالب النائب البرلماني عطية موسى بعمل دراسة لعمل تليفريك والصوت والضوء بالمدينة لاستغلال ما تحويه المدينة من مقومات سياحية وطبيعة لا مثيل لها في العالم.وأشار إلى أن عنوان المؤتمر "ملتقى الأديان" و"التسامح الدينى"، وشعاره "هنا نصلى معا"، يؤكد أهمية التسامح والمحبة وأن كل الأديان ضد التطرف والإرهاب وأن كل الأديان تدعو للسلام والتسامح ورسالة بأن الجميع يجب أن يتكاتف لمكافحة الإرهاب والطرف والقضاء عليه وعلى جذوره وتجفيف منابع تمويله.يعد أهم ما يميز المدينة دير سانت كاترين ورغم أنه مكان مخصص لمن يدينون بالديانة المسيحية التقت بين جنباته الأديان الثلاثة وخارج أسواره تجلت مظاهر العيش السلمي بين أصحاب الديانات المختلفة.يقول البابا دميانوس، مطران الدير، أن الصلوات والقداسات لم تنقطع فيه في يوم من الأيام منذ تأسيسه في القرن الرابع الميلادي، وهو ما يعد معجزة كبرى، فرغم الظروف والصعوبات والمشاق والمخاطر والأحداث وتقلبات التاريخ والبشر بقي الدير عامر برهبانه يتعبدون لله ويخدمون عباده بغض النظر عن أي أبعاد اجتماعية أو دينية أو سياسية أو طبقية أو اقتصادية، وبداخله العليقة المقدسة وهي الشجرة التي اشتعلت بالنار، وكلم الله سيدنا موسى عندها، كانت أولى محطات القدسية في سيناء وعند دير سانت كاترين.وتأتي أيقونات الدير (صور مقدسة) لتمثل المرحلة الثانية في قدسية الدير وعلامة فارقة وشاهدة على مكانة الدير، حيث يحتوي على مجموعة من الأيقونات البيزنطية تمثل كل مدارس فن رسم الأيقونات البيزنطية منذ القرن الميلادي السادس المشابهة والمتأثرة ببورتريهات الفيوم الجنائزية العائدة للفترة الرومانية ما قبل وبعد المسيحية في مصر، وحتى يومنا هذا.كذلك يوجد بالكنيسة الجامعة جدارية فسيفسائية تعود للقرن السادس، وتمثل واقعة تجلي السيد المسيح على جبل ثابور بمعية النبيين موسى وإيليا وفي حضرة ثلاثة من حواريه.أيضا تمثل هذه الجدارية سيدنا موسى وهو يخلع نعليه أمام العليقة الملتهبة بالنار الإلهية كما تصوره وهو يستلم لوحي الشريعة على قمة الجبل الذي يحمل اسمه.من العوامل التي ساهمت في الحفاظ على هذه الأيقونات الأثرية بحالة جيدة حتى اليوم، شبه انعدام الرطوبة في سيناء، وكذلك عدم وصول حرب الأيقونات لها - تلك الحرب التي طالت بيزنطة في القرن الميلادي التاسع ودمرت كل الأيقونات القديمة.وقال الشيخ إسماعيل الراوي، وكيل وزارة الأوقاف، إن الدير لا يحتوي على مقدسات أتباع الديانة اليهودية والديانة المسيحية فقط، ولكن أيضا يحتوي على مسجد تم بناؤه في العصر الفاطمي.وأضاف: "كان المسجد يستخدم قديما من قبل البدو قبل أن تبنى جوامع ومساجد أخرى في كاترين والقرى المجاورة لها، وكان الرهبان يمدونه بكل ما يلزمه ويرممونه كلما احتاج الأمر كي يظل قائما".ويقول الشيخ أحمد راشد، من قبيلة الجبالية، إن دير سانت كاترين يمتاز عن سائر الأديرة، بعدد عهود الحماية المعطاة له ابتداءً بالعهدة المحمدية من الرسول (ص) قبيل الفتح العربي لمصر وضمنت لمسيحيي ورهبان سيناء كل أمان وحرية عبادة والاحتفاظ والحفاظ على كل الأماكن المقدسة ودور العبادة في شبه الجزيرة التي كانت آهلة بالرهبان آنذاك.جدير بالذكر أن كل الخلفاء والحكام والولاة الذين تعاقبوا على حكم مصر، واختلاف سلالاتهم ومذاهبهم وجنسهم أيدوا هذه العهدة بمئات من عهود أمان للرهبان موصين بأمر الرسول بشأنهم وحمياتهم من أي معتد حتى ولو كان صاحب جاه أو سلطة عسكرية أو مدنية.عدد الكنائس في داخل الدير 21 كنيسة 9 منها بداخل الكنيسة الجامعة في وسطه، وأغلب الصلوات والقداسات تتم يوميا بداخلها بلغة الإنجيل، إذ هي لغة مذهب رهبان الدير الرومي الأرثوذكسي حسب الطقس البيزنطي، إذ أن الكنيسة في سيناء بقيت تابعة للمذهب البيزنطي على مر العصور.يقول الراهب غريغوريوس السيناوي، أحد رهبان الدير، إنه في عهد ما قبل الثورتين الأخيرتين في مصر، كان عدد الزوار والحجاج يتراوح بين 750 و1500 شخص يوميا في وقت الزيارة.وأضاف الراهب أن عدد ساعات الزيارة محدود، لأنها لو زادت ستتعرض الكنيسة ومحتوياتها إلى زيادة أعلى في الرطوبة النسبية الفجائية، مما يؤدي إلى أضرار كبيرة فيها، خاصة أن الرطوبة الطبيعية في مدينة كاترين نسبتها ضئيلة جدا.