ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

نيفين جامع على مائدة جمعية رجال الأعمال.. اليوم

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 10:22 ص
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
تستضيف جمعية رجال الأعمال المصريين، اليوم الخميس، نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك خلال ندوة تنظمها لجنة المشروعات الصغيرة بالجمعية.

وقال المهندس حسن الشافعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بالجمعية: إن الندوة تهدف إلى تعريف القطاع الخاص ومنظمات الأعمال بالجهود التي تبذلها الدولة لدعم مشاريع الشباب والصناعات الصغيرة والمتوسطة والحوافز التي يقدمها الجهاز لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف الشافعي، أن الندوة ستناقش الرؤية المستقبلية لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للنهوض بهذا القطاع الحيوي الهام والآليات التي يقوم بها الجهاز لربطه بكافة الجهات المعنية بالدولة حتى يحقق دوره خلال الفترة القادمة بجانب الدور المنتظر من منظمات مجتمع الأعمال لتشجيع مشاريع الشباب والصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أهمية التكامل بين دور القطاع الخاص ومنظمات الأعمال وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة من أجل تحقيق رؤية الدولة في رفع مساهمة القطاع في الناتج القومي وتشغيل الشباب وإيجاد آليات وحوافز جديدة لدمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل خارج مظلة الاقتصاد الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دعما لمبادرة مصنعك جاهز بالتراخيص.. نيفين جامع: نستهدف التوسع في الإقراض الصناعي

«المصرية - اللبنانية» لرجال الأعمال:المشروعات الصغيرة قاطرة التنمية فى العالم

برلماني: قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في حاجة إلى سند تشريعي

الخميس.. جمعية رجال الأعمال تستضيف ندوة لـ رئيس تنمية المشروعات

الخميس.. جمعية رجال الأعمال تستضيف ندوة لـ رئيس تنمية المشروعات

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم الخميس 5 - 9 - 2019 والقنوات الناقلة

الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.. والعظمى تصل لـ 40

بناخد فلوس شغلنا على داير مليم.. والد الفنان محمد على يكشف تحول شخصية ابنه وسر أصدقاء السوء.. فيديو

بوصفات لا تتعدى جنيهين.. تخلصى من مشاكل الهضم للأبد

تعرف على رسالة هند رضا لـ بوسى فى عيد ميلادها

ست الحسن والجمال.. بسمة بوسيل تشعل انستجرام بإطلالة جديدة

شاهد.. صورة محمد صلاح مع زوجة مسؤول فى برشلونة تثير الجدل حول رحيله من ليفربول

مرتضى منصور يزف بشرى سارة لـ جماهير الزمالك قبل مباراة نهائي الكأس أمام بيراميدز

اخبار الرياضة.. ميتشو يكشف سبب رفضه تدريب الأهلي.. رونالدو يكتب وصيته..عبد الحفيظ يرد على رئيس الزمالك

بناخد فلوس شغلنا على داير مليم.. والد الفنان محمد على يكشف تحول شخصية ابنه وسر أصدقاء السوء.. فيديو

3 قرارات جمهورية جديدة.. تعرف عليها

فشنك.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة حول إمكانية استبعاد الزمالك من دوري الأبطال

أول طلبات فايلر.. المدير الفنى الجديد للأهلي يطلب هذا اللاعب

قبل مواجهة بيراميدز بنهائي الكأس.. تصريحات نارية لـ مرتضى منصور بشأن المباراة

التعليم تحسم جدل إلغاء اجازة السبت في المدارس خلال العام الدراسي الجديد

احمد ناجى يكشف عن أفضل حارس مرمى خلال الموسم الماضي

بدون مكياج وفستان فوق الركبة.. روجينا تستعرض جمالها على انستجرام

ابرز اخبار التوك شو.. والد الفنان محمد على ينهار على الهواء ويكشف تفاصيل جديدة عن ابنه.. ومأساة طالبة صفر الثانوية تتكرر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزهن أحلام وأصالة وأنغام.. 50 إطلالة تكشف منافسة المطربات في حفلات الصيف.. من أجمل؟

ايد شيران يشجع فريقه المفضل في الدوري الإنجليزي ..صور

بدون مكياج وفستان فوق الركبة.. روجينا تستعرض جمالها على انستجرام