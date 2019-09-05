ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بث مباشر .. مباراة إسبانيا ورومانيا في تصفيات يورو 2020

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 09:50 ص
مباراة إسبانيا ورومانيا
مباراة إسبانيا ورومانيا ( أرشيفية)
محمد السعيد
حرصا من موقع صدى البلد على تقديم خدمة مميزة ملتابعيه، نقدم لكم البث المباشر لمباراة إسبانيا ورومانيا، اليوم، الخميس، ضمن منافسات المجموعة السادسة، المؤهلة لتصفيات يورو 2020.

موعد مباراة إسبانيا ورومانيا والقناة الناقلة:

وتقام مباراة إسبانيا ورومانيا في تمام التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت 1.

ويسعى منتخب إسبانيا لتحقيق الانتصار الخامس له على التوالي في التصفيات، بينما يطمح منتخب رومانيا صاحب الأرض والجمهور في تحقيق نتيجية إيجابية أمام الماتدور.

ويأتي منتخب اسبانيا في صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة، متفوقا بخمس نقاط على منتخبي السويد ورومانيا.

تشكيل إسبانيا المتوقع:

حراسة المرمى: كيبا

خط الدفاع: كارفخال - هيرموسو راموس - ألبا.

خط الوسط: باريخو - بوسكيتس - ساؤول.

خط الهجوم: سوسو - ألكاسير - أويارازبال.




الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اليوم.. إسبانيا ضيفا ثقيلا على رومانيا بتصفيات يورو 2020

ترشيحاتنا

أبسط طريقة لتحميل نظام التشغيل Android 10 على هاتفك

الإفتاء: لون الأظافر لا يمنع من صحة الوضوء

أزمات فى حياه بوسى.. ضربت راقصة وأجبرت على العمل بعد الولادة مباشرة

احمد ناجى يكشف عن أفضل حارس مرمى خلال الموسم الماضي

التعليم تحسم جدل إلغاء اجازة السبت في المدارس خلال العام الدراسي الجديد

شاهد..اسعار الذهب اليوم 5 - 9 - 2019 في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزهن أحلام وأصالة وأنغام.. 50 إطلالة تكشف منافسة المطربات في حفلات الصيف.. من أجمل؟

ايد شيران يشجع فريقه المفضل في الدوري الإنجليزي ..صور

بدون مكياج وفستان فوق الركبة.. روجينا تستعرض جمالها على انستجرام