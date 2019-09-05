بث مباشر .. مباراة إسبانيا ورومانيا في تصفيات يورو 2020

حرصا من موقع صدى البلد على تقديم خدمة مميزة ملتابعيه، نقدم لكم البث المباشر لمباراة إسبانيا ورومانيا، اليوم، الخميس، ضمن منافسات المجموعة السادسة، المؤهلة لتصفيات يورو 2020.



موعد مباراة إسبانيا ورومانيا والقناة الناقلة:



وتقام مباراة إسبانيا ورومانيا في تمام التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت 1.



ويسعى منتخب إسبانيا لتحقيق الانتصار الخامس له على التوالي في التصفيات، بينما يطمح منتخب رومانيا صاحب الأرض والجمهور في تحقيق نتيجية إيجابية أمام الماتدور.



ويأتي منتخب اسبانيا في صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة، متفوقا بخمس نقاط على منتخبي السويد ورومانيا.



تشكيل إسبانيا المتوقع:



حراسة المرمى: كيبا



خط الدفاع: كارفخال - هيرموسو راموس - ألبا.



خط الوسط: باريخو - بوسكيتس - ساؤول.



خط الهجوم: سوسو - ألكاسير - أويارازبال.









