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فن

رسميا.. ليلى تانلار تتعاقد على فرحات وشيرين

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 10:03 ص
ليلى تانلار
ليلى تانلار
أحمد البهى
تعاقدت الفنانة ليلى تانلار بشكل رسمى على المشاركة فى بطولة مسلسل "فرحات وشيرين" بجانب النجم تولجا ساريتاش.

مسلسل "فرحات وشيرين"، تدور أحداثه فى إطار كوميدى رومانسى، ومن المقرر البدء فى التصوير خلال الأيام القادمة، حيث اتفق بطلا العمل على سرعة إجراء بروفات ترابيزة خلال الساعات القادمة.

يذكر أن ليلى تانلار بدأت العمل بالدراما التليفزيونية عام 2014، من خلال تقديم دور رئيسي في مسلسل "حطام"، والذي استمر عرضه لثلاثة مواسم متتالية.

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