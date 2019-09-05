ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الاقتصاد والعلوم السياسية تفوز بعضوية المؤسسة الأوروبية لتطوير الإدارة

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 10:12 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
ياسمين سامي
أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، حصول كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة على عضوية المؤسسة الأوروبية لتطوير الإدارة (EFMD : European Foundation for Management Development) للعام الثاني على التوالي (2018 و 2019).

وأضاف الدكتور محمد الخشت، أن حصول كلية الاقتصاد والعلوم السياسية منفردة بين نظيراتها بالجامعات الحكومية في مصر على هذه العضوية وحصول أكثر من كلية ومعهد ومركز فى جامعة القاهرة على عضوية المؤسسات الدولية دليل على سمعة الجامعة المتميزة وحركة العمل والطموح الذي تتحلى به خلال الفترة الحالية. مشيرًا إلى أن هذا الطموح وهذه الثقة وحركة العمل هما شعار أكاديمي و إداري لجامعة القاهرة فى مختلف المواقع.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن عضوية كليات ومعاهد الجامعة في هذه المؤسسات الدولية تمكن من خلق توأمات بين برامج وكليات جامعة القاهرة مع جامعات أخرى ذات ثقل وسمعة طيبة على المستوى الدولي؛ مما يعد خطوة أولى لسعي كليات ومعاهد الجامعة للحصول على الاعتماد الدولي، مشيرًا إلى أن هذا المسعى الحميد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية يصب في توجه الجامعة العام لرفع تصنيفها عالميًا وذلك لأنه كلما زاد عدد الكليات والبرامج التعليمية المعتمدة دوليًا كلما ارتفع تصنيف الجامعة على المستوى الدولي، ومن ذلك تصنيف شنغهاي الصينى الذي شهد مؤخرًا قفزة ملحوظة بصعود الجامعة نحو 100 مركز.

وشدد الخشت على أن إدارة جامعة القاهرة تضع كل طاقاتها وإمكاناتها في سبيل دعم أي من الكليات التي تسعى لتحسين مستواها و تطوير قدراتها لما فيه من فائدة للجامعة ككل وللمحتوى التعليمي الذي تقدمه لطلابها وجودة البحث العلمي الذي يخرج من الجامعة لمصر والعالم.

وتعد المؤسسة الأوروبية لتطوير الإدارة جمعية دولية غير ربحية ومقرها بروكسل وهي من أكبر الشبكات في العالم في مجال التطوير الإداري، وتضم أكثر من 890 منظمة عضو من الأوساط الأكاديمية، والأعمال التجارية، والخدمات العامة والاستشارات في 88 دولة، ومن بينها جامعة كامبريدج البريطانية وجامعة ستانفورد الأمريكية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"سياسة واقتصاد" القاهرة تحصل على عضوية المؤسسة الأوروبية لتطوير الإدارة

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم الخميس 5-9-2019

4 كلمات تلخص علامات رضا الله عن العبد

تعرف على القناة الناقلة لمنافسات بطولة كأس العالم لكرة الطائرة للناشئات

بهدف سرقة قرطين وخاتم ذهب.. دجال الأقصر يوهم سيدة وابنتها بقدرته على فك السحر.. الأهالي يعثرون على جثتيهما متحللتين بعدما تناولتا السم فى مشروب

من 5 لـ 10 %.. انخفاض الرطوبة بجميع انحاء البلاد في هذا الموعد

التعليم تحسم جدل إلغاء اجازة السبت في المدارس خلال العام الدراسي الجديد

شاهد.. صورة محمد صلاح مع زوجة مسؤول فى برشلونة تثير الجدل حول رحيله من ليفربول

مرتضى منصور يزف بشرى سارة لـ جماهير الزمالك قبل مباراة نهائي الكأس أمام بيراميدز

اخبار الرياضة.. ميتشو يكشف سبب رفضه تدريب الأهلي.. رونالدو يكتب وصيته..عبد الحفيظ يرد على رئيس الزمالك

بناخد فلوس شغلنا على داير مليم.. والد الفنان محمد على يكشف تحول شخصية ابنه وسر أصدقاء السوء.. فيديو

3 قرارات جمهورية جديدة.. تعرف عليها

فشنك.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة حول إمكانية استبعاد الزمالك من دوري الأبطال

أول طلبات فايلر.. المدير الفنى الجديد للأهلي يطلب هذا اللاعب

قبل مواجهة بيراميدز بنهائي الكأس.. تصريحات نارية لـ مرتضى منصور بشأن المباراة

التعليم تحسم جدل إلغاء اجازة السبت في المدارس خلال العام الدراسي الجديد

احمد ناجى يكشف عن أفضل حارس مرمى خلال الموسم الماضي

بدون مكياج وفستان فوق الركبة.. روجينا تستعرض جمالها على انستجرام

ابرز اخبار التوك شو.. والد الفنان محمد على ينهار على الهواء ويكشف تفاصيل جديدة عن ابنه.. ومأساة طالبة صفر الثانوية تتكرر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزهن أحلام وأصالة وأنغام.. 50 إطلالة تكشف منافسة المطربات في حفلات الصيف.. من أجمل؟

ايد شيران يشجع فريقه المفضل في الدوري الإنجليزي ..صور

بدون مكياج وفستان فوق الركبة.. روجينا تستعرض جمالها على انستجرام