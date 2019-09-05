تضم 20 شركة.. بعثة تجارية إلى غانا نهاية الشهر الحالى





جاءهذا خلال الاجتماع التنسيقي الذى عقده المجلس مع الشركات المشاركة بالبعثة وممثلى كل من قطاع الاتفاقيات التجارية والتمثيل التجارى وهيئه تنمية الصادرات لمراجعة الترتيبات النهائية للبعثة المزمع تسييرها الشهر الجارى.

وأضاف خالد أبو المكارم أن البعثة الأولى تضم 20 شركة ويتم تسييرها خلال الفترة من 21-27 سبتمبر، لافتا إلى أنه تم تنظيم 10 لقاءات لكل شركة من الشركات المشاركة بالبعثة بإجمالى نحو 210 لقاءات لكل الشركات.





من جانبه، قال محمد مجيد، مسئول التسويق بالمجلس، إنه تم إرسال ملف تفصيلى لكل شركة من الشركات المشاركة بالبعثة للشركات الغانية المهتمة بنشاط الشركات المصرية لضمان جدية اللقاءات الثنائية.

أعلنت 14 شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية عن رغبتها فى المشاركة فى البعثة التجارية التى ينظمها المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، والمقرر لها أن تزور غانا على مرحلتين، الأولى منها يتم تسييرها فى الفترة من 21-27 سبتمبر الجارى، ولم يستقر بعد على الموعد النهائى للبعثة الثانية، والمقرر أن تشارك فيها الشركات التابعة.وقال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن 40 شركة أبدت رغبتها فى المشاركة فى البعثة مما حدا بالمجلس لاتخاذ قرار بتسيير بعثتين إلى غانا، لضمان النجاح البعثة فى تحقيق المستهدف من البعثة، ويأتى على رأسها تحديد القنوات التسويقية والشركات المستهدفة وكبار المستوردين فى البلدين وسلاسل المتاجر والموزعين والوكلاء والأفراد المستوردين الذين يرغبون فى التداول فى المنتجات الكيماوية بمختلف قطاعاتها، وكذا الداخلون الجدد فى تجارة التجزئة.