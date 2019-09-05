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بوصفات لا تتعدى جنيهين.. تخلصى من مشاكل الهضم للأبد

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 10:23 ص
مشاكل الهضم
مشاكل الهضم
لمياء الياسين
تعانين من عسر الهضم وأعراضه المزعجة، وكنتِ ممن لا يفضلن تناول الأدوية بكثرة وتفضلين اللجوء إلى العلاجات الطبيعية يمكنك استخدام الوصفات الطبيعية التالية لعلاج عسر الهضم يقدمها موقع "هيلث".

وتعد من أكثر العلاجات المنزلية فعالية لعسر الهضم هى خلط ملعقة واحدة من عصير الليمون وملعقة واحدة من العسل وملعقة واحدة من الزنجبيل في كوب من الماء، وشربه كل يوم لتنظيم عملية الهضم، حيث يعد هذا العلاج المنزلي لعسر الهضم يتبع منذ عصور.

ومن العلاجات المنزلية الفعالة الأخرى لسهولة البلع، هي خلط ملعقة واحدة من عصير الكزبرة مع كوب واحد من اللبن ويمكن تناول كوب واحد من عصير البرتقال بعد كل وجبة.

ويمكن علاج عسر الهضم والانتفاخ بشرب شاي بلسم الليمون، فهو واحد من أفضل أنواع الشاي العشبية للهضم، حيث يهدئ الجهاز الهضمي، ويعالج آلام البطن والقيء والغازات والانتفاخ.

كما أنه يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن وغني بمضادات الأكسدة. والشاي المصنوع من بلسم الليمون يستخدم أيضًا في علاج مشاكل النوم.

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