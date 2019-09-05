ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اليوم.. منتخب ناشئات مصر لكرة الطائرة يواجه بورتوريكو في افتتاح كأس العالم.. اليوم

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 10:39 ص
منتخب مصر لكرة الطائرة
منتخب مصر لكرة الطائرة
عبدالله هشام
يواجه منتخب مصر لكرة الطائرة للناشئات منافسه بورتريكو في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس على صالة هيئة قناة السويس ضمن منافسات بطولة العالم التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 5 وحتى 14 سبتمبر الجاري.

وأعلنت قناة تايم سبورت، نقل منافسات بطولة كأس العالم للكرة الطائرة للناشئات، التي تستضيفها مصر بدءا من اليوم بصالتي هيئة قناة السويس واستاد القاهرة.

ويقام حفل افتتاح بطولة كأس العالم للكرة الطائرة للناشئات، قبل انطلاق مباراة منتخب مصر وبورتريكو.

وتضم المجموعة الأولى : مصر - البرازيل - الصين - الكاميرون - بورتوريكو
المجموعة الثانية: كندا - إيطاليا - كوريا - المكسيك - أمريكا
المجموعة الثالثة: الأرجنتين - بيلاروسيا - رومانيا - روسيا - تايلاند
المجموعة الرابعة: بلغاريا - الكونغو - اليابان - بيرو - تركيا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استعدادات استضافة بطولة العالم للناشئات لكرة الطائرة.. اعرف التفاصيل

منتخب ناشئات الطائرة يفوز على بلغاريا رابع أوروبا 3 / 1 وديا استعدادا للمونديال

استعدادا لبطولة العالم.. وزارة الرياضة تدعم اتحاد الطائرة بـ 2 مليون جنيه

محافظ الإسماعيلية يستقبل المنتخب المصري للناشئات للكرة الطائرة

جولة سياحية لحكام بطولة العالم لناشئات الطائرة فى الأهرامات

انطلاق منافسات بطولة العالم لناشئات الطائرة في مصر.. اليوم

ترشيحاتنا

شاهد..اسعار الذهب اليوم 5 - 9 - 2019 في مصر

الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.. والعظمى تصل لـ 40

رئيس الوزراء يصدر قرارا بسحب الجنسية المصرية من مواطن مواليد الفلبين

أحدث فضائح فيسبوك.. تسريب أرقام هواتف مئات الملايين من مستخدمي الشبكة الاجتماعية

تعرف على القناة الناقلة لمنافسات بطولة كأس العالم لكرة الطائرة للناشئات

يغسلون أيديهم بأحواض معينة.. رئيس شعبة المجوهرات يكشف أسرار المهنة ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزهن أحلام وأصالة وأنغام.. 50 إطلالة تكشف منافسة المطربات في حفلات الصيف.. من أجمل؟

ايد شيران يشجع فريقه المفضل في الدوري الإنجليزي ..صور

بدون مكياج وفستان فوق الركبة.. روجينا تستعرض جمالها على انستجرام