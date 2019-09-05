اليوم.. منتخب ناشئات مصر لكرة الطائرة يواجه بورتوريكو في افتتاح كأس العالم.. اليوم

يواجه منتخب مصر لكرة الطائرة للناشئات منافسه بورتريكو في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس على صالة هيئة قناة السويس ضمن منافسات بطولة العالم التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 5 وحتى 14 سبتمبر الجاري.



وأعلنت قناة تايم سبورت، نقل منافسات بطولة كأس العالم للكرة الطائرة للناشئات، التي تستضيفها مصر بدءا من اليوم بصالتي هيئة قناة السويس واستاد القاهرة.



ويقام حفل افتتاح بطولة كأس العالم للكرة الطائرة للناشئات، قبل انطلاق مباراة منتخب مصر وبورتريكو.



وتضم المجموعة الأولى : مصر - البرازيل - الصين - الكاميرون - بورتوريكو

المجموعة الثانية: كندا - إيطاليا - كوريا - المكسيك - أمريكا

المجموعة الثالثة: الأرجنتين - بيلاروسيا - رومانيا - روسيا - تايلاند

المجموعة الرابعة: بلغاريا - الكونغو - اليابان - بيرو - تركيا.