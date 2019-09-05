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فن

ست الحسن والجمال.. بسمة بوسيل تشعل انستجرام بإطلالة جديدة

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 10:09 ص
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
القسم الميدانى
نشرت الفنانة بسمة بوسيل زوجة النجم تامر حسنى عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، صورة جديدة لها.

وبدت بسمة بوسيل بإطلالة أنيقة وراقية أظهرت أنوثتها، واختارت قصة شعر رقيقة تناسب إطلالتها، بالاضافة إلى مكياج هادئ وراقي.

وعلقت بسمة بوسيل على الصورة قائلة: "صباح الخير، يوم جديد= قرارات جديدة".

وانهالت التعليقات من قبل متابعي بسمة بوسيل على هذا النحو من الإعجاب:
حبيبتى منورة
قمر
ست الحسن والجمال
القمر بزيادة
تبارك الرحمن

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