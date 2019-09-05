ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

3 قرارات جمهورية جديدة.. تعرف عليها

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 10:09 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
محمد عبد المنعم
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 21 لسنة 2019 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الصين الشعبية بشأن موافقة الحكومة الصينية على تمويل وتنفيذ مشروع تكوير نظام التعليم عن بعد للمرحلتين الأولى والثانية وتنفيذ المرحلة الثالثة والموقعة في القاهرة بتاريخ 27 أكتوبر 2018.

والقرار رقم 22 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض تمويل إضافي لبرنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ 300 مليون دولار أمركي والموقع في بالي بإندونيسيا بتاريخ 13 أكتوبر 2019.

والقرار رقم 441 لسنة 2019 بتعيين بعض السفراء في ديوان عام وزارة الخارجية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قرار جمهورى بالموافقة على قرض بقيمة 300 مليون دولار

ترشيحاتنا

طرح وحدات سكنية بمدينة المنصورة الجديدة خلال أيام.. تعرف على التفاصيل

الرجاء المغربي يقترب من فسخ تعاقده مع ساليف كوليبالى.. اقرأ التفاصيل

مواعيد مباريات اليوم الخميس 5-9-2019

مواعيد مباريات اليوم الخميس 5 - 9 - 2019 والقنوات الناقلة

تساؤلات كثيرة.. أين اختفت شيرين عبد الوهاب ؟

شاهد.. صورة محمد صلاح مع زوجة مسؤول فى برشلونة تثير الجدل حول رحيله من ليفربول

شاهد.. صورة محمد صلاح مع زوجة مسؤول فى برشلونة تثير الجدل حول رحيله من ليفربول

مرتضى منصور يزف بشرى سارة لـ جماهير الزمالك قبل مباراة نهائي الكأس أمام بيراميدز

اخبار الرياضة.. ميتشو يكشف سبب رفضه تدريب الأهلي.. رونالدو يكتب وصيته..عبد الحفيظ يرد على رئيس الزمالك

بناخد فلوس شغلنا على داير مليم.. والد الفنان محمد على يكشف تحول شخصية ابنه وسر أصدقاء السوء.. فيديو

فشنك.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة حول إمكانية استبعاد الزمالك من دوري الأبطال

قبل مواجهة بيراميدز بنهائي الكأس.. تصريحات نارية لـ مرتضى منصور بشأن المباراة

احمد ناجى يكشف عن أفضل حارس مرمى خلال الموسم الماضي

بدون مكياج وفستان فوق الركبة.. روجينا تستعرض جمالها على انستجرام

ابرز اخبار التوك شو.. والد الفنان محمد على ينهار على الهواء ويكشف تفاصيل جديدة عن ابنه.. ومأساة طالبة صفر الثانوية تتكرر

أبسط طريقة لتحميل نظام التشغيل Android 10 على هاتفك

التعليم تحسم جدل إلغاء اجازة السبت في المدارس خلال العام الدراسي الجديد

احمد ناجى يفجر مفاجأة بشأن تولى الحضرى منصب بالجهاز الفنى للمنتخب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزهن أحلام وأصالة وأنغام.. 50 إطلالة تكشف منافسة المطربات في حفلات الصيف.. من أجمل؟

ايد شيران يشجع فريقه المفضل في الدوري الإنجليزي ..صور

بدون مكياج وفستان فوق الركبة.. روجينا تستعرض جمالها على انستجرام