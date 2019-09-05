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مرأة

احمى نفسك من انفجارها.. كيف تفرقى بين ألم الزائدة والقولون

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 11:24 ص
الزائدة الدودية
الزائدة الدودية
لمياء الياسين
لتفادى انفجار الزائدة الدودية الملتهبة يجب عدم إغفال أعراضها المزعجة، فإذا كنت تعاني من التهاب الزائدة الدودية فقد تواجه واحدًا أو أكثر من الأعراض التالية يقدمها موقع "برايت سايد".

وتعد أبرز أعراض الزائدة الدودية الملتهبة؛ ألما في الجزء العلوي من البطن أو حول البطن وفي أسفل الجانب الأيمن من البطن، وفقدان الشهية، وعسر الهضم، والغثيان والقيء، والإصابة بمشاكل الهضم مثل الإمساك وانتفاخ البطن والإصابة بالغازات.

فيما تختلف أعراض القولون عن أعراض الزائدة الدودية الملتهبة، حيث تكون أعراض القولون التشنج الخفيف وغالبا ما يصبح أكثر ثباتا وشدة مع مرور الوقت، وقد يبدأ في الجزء العلوي من البطن أو منطقة البطن، قبل الانتقال إلى الربع السفلي الأيمن من البطن.

وإذا اشتبه طبيبك في احتمال إصابتك بالتهاب الزائدة الدودية، فسيقوم بإجراء فحص بدني في الجزء السفلي الأيمن من البطن وما إذا كان هناك وتورم أو صلابة بناءً على نتائج الفحص البدني، وقد يطلب طبيبك إجراء اختبار واحد أو أكثر للتحقق من وجود علامات التهاب الزائدة الدودية أو يستبعد الأسباب المحتملة الأخرى لأعراضك.

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