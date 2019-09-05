النقابات فى أسبوع.. الإعلاميين تعلن تشكيل لجنة للتعامل مع المخالفين.. والمعلمين تقدم كشف حساب 5 سنوات.. الأطباء يشكون من قلة المعاش بعد التقاعد

الأطباء تعانى من قلة مبلغ المعاش بعد التقاعد

كرم جبر: لا استغناء عن الصحفيين.. ونبحث رقمنة الصحف

الفلاحين تناشد السيسي حضور عيدهم

نقابة الإعلاميين تعلن تشكيل لجنة للتعامل مع المخالفين لميثاق الشرف الإعلامي

والمعلمين تقدم كشف حساب 5 سنوات في مؤتمر حاشد

نقابة المهندسين

نقابة الأطباء



نقابة الفلاحين

نقابة الصحفيين

نقابة الإعلاميين

نقابة المحامين

نقابة العلميين

أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما برفض الطعن على حكم عقد الجمعية العمومية الباطلة التي عقدها الجمعة الماضي متحديا القضاء والأمن ومجلس النقابة.





من جانبهم، ناشد أعضاء المجلس أجهزة الدولة إيقاف مهزلة سيطرة المليجي على النقابة ومنع مجلس النقابة من دخولها.

نقابة المعلمين

شهدت النقابات على مدار الأسبوع مجموعة من الأحداث الهامة، من بينها معاناة الأطباء من قلة المعاش بعد التقاعد، وأهم مستجدات المهندسين فى قانون التصالح مع مخالفات البناء، وتفاصيل رقمنة الصحف، ورسالة مهمة من الفلاحين للرئيس السيسي، وتحذير هام من المحامين، وخلافات العلميين، وكشف حساب المعلمين.عقدت نقابة المهندسين اجتماعا هاما لمناقشة قانون التصالح مع مخالفات البناء والرد على الاستفسارات.وأكد المهندس هانى ضاحى، نقيب المهندسين، أن قانون التصالح مع مخالفات البناء نص على 8 بنود لا يجوز التصالح فيها، مشيرا إلى أن النقابة أصبحت ذات دور داعم للدولة، لافتا إلى أن القانون مدته 6 أشهر للتطبيق.وقال نقيب المهندسين إن "الحفاظ على حياة المواطنين أهم من المخالفات، خاصة أنه في حال تواجدها فقد تودي بحياة مواطنين، لذا فإن الأمانة المهنية تحتم على النقابة وأعضائها أن يتم التراجع ما يرد بالتقارير الفنية، بدقة شديدة جدا، وإجراء اختبارات دقيقة جيدة، لأننا نعلم أن هناك من يجري إجراءات صورية فقط"، لافتا إلى أن النماذج الخاصة بالتقارير تم إرسالها للنقابات الفرعية، وتم تمييزها بوضع باركود على الشهادات لصعوبة التلاعب بها.وأضاف: "أؤكد أن النقابة والمهندسين يقومون بعمل قومي قوي، لتنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، بالتعاون مع وزارتي الإسكان والتنمية المحلية".كما قالت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان رئيس قطاع الإسكان والمرافق ورئيس لجنة الرد على الاستفسارات على قانون التصالح في مخالفات البناء، إن دور وزارة الإسكان إعداد اللائحة التنفيذية للقانون الذي يتعامل مع المباني المخالفة التي بنيت أثناء الانفلات الأمني وضعف الجهاز الإداري للدولة.وأضافت المهندسة نفيسة هاشم أن الدولة تدخلت للتعامل مع هذه المخالفات من خلال هذا القانون، لأن هذه المخالفات تشكل عبئا على الدولة والمحاكم، وبسبب القانون عادت معدلات التراخيص لمستوياتها الطبيعية.وأوضحت أن من أبرز شروط التصالح أن يكون المبنى خارج الحالات الثمانية المحظور التصالح فيها، وأن يكون سليما إنشائيا وعدم صدور أحكام قضائية بخصوصه، فضلا عن ضرورة عمل تقرير السلامة الإنشائية للمبنى، وتابعت: "أخذت النقابة هذا التقرير وعملت له علامة مائية للحد من الغش باعتباره مستندا يتضمن تحليلا إنشائيا والمعاينة الظاهرية للمبنى".قال الدكتور سمير التوني، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن النقابة طالبت وزارة الصحة ومجلس النواب بضرورة إقرار صندوق المعاش التكميلى للأطباء، مضيفا أن وزارة التضامن ترفض صرف التأمينات للطبيب إلا بعد ان يشطب الطبيب نفسه من النقابة ولا يزاول المهنة.وأكد الدكتور سمير التوني، أن قيمة المعاش الحكومي للأطباء متدنية ولا تفي بالحد الأدنى لمتطلبات الحياة، فإن معاش الطبيب بعد 36 عاما من الخدمة بالحكومة لا يتعدى ألفًا وخَمسمائة جنيه شهريا، مشيرا إلى أن النقابة قامت بإعداد دراسة لإنشاء صندوق المعاش التكميلى حتى يتم صرف معاش إضافي.وقال الدكتور أحمد صلاح الدين، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن النقابة طالبت وزارة الصحة ومجلس النواب بإقرار صندوق المعاش التكميلى للأطباء، مضيفا أن قيمة المعاش الحكومي للأطباء قيمة متدنية ولا تفي بالحد الأدنى لمتطلبات الحياة.وأكد عضو المجلس أن معاش الطبيب لا يتعدى ألفًا وخَمسمائة جنيه شهريا، مقابل قضاء عمره في العمل بالحكومة، مضيفا أنه يجب رفعه قرابة خمسة أضعاف ليكون كافيا للاحتياجات الأساسية، خاصة في حالة الغلاء.وأوضح صلاح الدين أنه يتم خصم 3% من صافى أي مستحقات مالية (عدا العمل الإضافي)، و10% من صافى دخل صناديق تحسين الخدمة بالمنشآت الطبية (بعد خصم قيمة المستلزمات)، و25% من رسوم ترخيص المنشآت الطبية الخاصة، ومن الجزاءات الموقعة على الأطباء لتكون مصدر دخل للصندوق.يشار إلى أن نقابة الأطباء سبق وتقدمت بالمشروع إلى وزير الصحة السابق الذي أحال الموضوع إلى مساعده للشئون المالية، حيث طلب بدوره عقد لجنة ممثلا بها عضو من النقابة ومن وزارة المالية، ولكن لم تفعل الوزارة أعمال تلك اللجنة.قال حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، إنه رغم مرور 67 عاما على أول عيد فلاح في 9/9/1952، ومرور 5 سنوات على آخر عيد فلاح شرف بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2014، إلا أن الفلاحين لا يشعرون بفرحة العيد بدون حضور الرئيس، لافتا إلى أن إقامة عيد الفلاح بدون حضور الرئيس السيسي تشبه إقامة العرس في غياب والد العريس.وكشف نقيب الفلاحين أن أهم ما يريده الفلاحون تحقيقه في عيدهم الـ 67 هو تفعيل قانون الزراعات التعاقدية، والانتهاء من قانون النقابة المهنية، وإنشاء صندوق التكافل الزراعي، وتعميم نظام الكارت الذكي، ومنح شيوخ الفلاحين جوائز الدولة التقديرية، ومد مدة رفع ضريبة الأطيان الزراعية، والإفراج عن الغارمين والغارمات من الفلاحين والفلاحات، وتقنين الأراضى الزراعية لواضعي اليد، ومنح أبناء الفلاحين قطعة أرض زراعية لزراعتها أسوة بخريجي الزراعة.قال كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن "الدولة تسير نحو التحول الرقمي ونحن نعمل على تحويل الصحف الورقية إلى نظام الرقمنة، الذي يعتبر نظامًا متكاملًا يضم كل وسائل النشر المتعددة ويساعد على تدعيم الصحافة الورقية وتوسيع انتشارها وتوفر عائدًا".وأضاف كرم جبر: "إننا نعمل على وضع نظام للإعلانات الرقمية داخل الصحف، ويتعرف هذا النظام على الميزة النسبية في كل مؤسسة ويضخمها ويعظم دورها ويقدّمها للرأي العام بطريقة جديدة".وتابع كرم جبر: "هذا النظام ليس إنهاءً للصحف الورقية ولكنه تدعيم لدورها والبحث عن موارد جديدة، ولا استغناء عن عمالة، ونحن نتحرك في إطار تحديث الدولة المصرية على نفسها ونحن نسير على نفس النهج في الصحف الورقية".وأكمل كرم جبر: "برامج تدريبية للصحفيين على نظام الرقمنة، وسيتم توفير 10 برامج تدريبية لتدريب الجميع على هذا النظام".واستطرد كرم جبر: "لن يتأثر صحفيو الصحف الورقية سلبًا من نظام الرقمنة وهذا هو المستقبل، ونحن نعمل على تطوير المحتوى المتميز للصحافة الورقية".انتهت نقابة الإعلاميين من تشكيل اللجان التأديبية برئاسة الدكتور طارق سعدة، والمحددة طبقا للقانون رقم 93 لسنة 2016 الخاص بنقابة الإعلاميين.وأصدر طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، القرارين رقمى ٢٧ و٢٨ بتشكيل اللجان على النحو التالى:- لجنة التحقيق وتم تشكيلها من عضو مجلس إدارة وعضوين من الشئون القانونية وعضوين من الجمعية العمومية.- مجلس التأديب الابتدائي وتم تشكيله برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية أحد مستشارى مجلس الدولة وأحد أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الإعلاميين.- مجلس التأديب الاستئنافى برئاسة مستشار نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية مستشارين من مجلس الدولة وعضوين أصليين من الجمعية العمومية للنقابة، بالإضافة لعضويين احتياطيين من الجمعية العمومية، هذا وسوف تعقد الجلسات بمقر النقابة.وذكر طارق سعدة، أنه بتشكيل لجنة التحقيق ومجلسي التأديب الابتدائي الاستئنافى يكون قد اكتمل الشكل القانوني والقضائي النهائي للتعامل مع المخالفين لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني من الأعضاء والمزاولين للمهنة بتصاريح.أكد صلاح صالح، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين رئيس لجنة تنقية الجداول، أن النقابة مستمرة بتنقية جداولها من غير المشتغلين من خلال لجان مراجعة بالنسبة إلى الأعضاء غير الملتزمين بالتجديد وتقديم أوراق دليل الاشتغال بالمهنة خلال السنوات الأخيرة.وقال رئيس لجنة تنقية الجداول، في تصريحات، إن لجنة القيد بالنقابة ستقوم بإسقاط قيد من يعمل بمهنة أخرى غير المحاماة، موضحا أنه تمت مخاطبة التأمينات الاجتماعية لمعرفة المؤمن عليهم فى مهن أخرى غير المحاماة.وأكد رئيس لجنة تنقية الجداول أن لجنة القيد تعمل على عدة محاور، وأن النقيب العام سامح عاشور يتابع أولا بأول كل الخطوات التى تتخذها اللجنة.أكد خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن النقابة تمكنت من صرف دفعة معاشات يوليو 2019 للأعضاء والورثة، والتي بلغت 135 مليون جنيه.وأوضح خلف الزناتي أن النقابة سعت جاهدة على مدار عامين لمناقشة تعديلات قانون نقابة المهن التعليمية على البرلمان، مشيرًا إلى أنه تمت مناقشة أغلب مواد قانون النقابة قبل إجازة مجلس النواب الحالية بحضور إبراهيم شاهين، وكيل أول النقابة العامة، وياسين عبد الصبور، نقيب المعلمين بأسوان وعضو مجلس النواب، وأعضاء لجنة التعليم بالبرلمان، وممثلين عن وزارة المالية، وممثل عن وزارة العدل، وسيتم استئناف المناقشات أكتوبر المقبل قبل بداية دورة الانعقاد.وكشف نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن حجم الخراب الذي خلفه مجلس الإخوان الذي أدار النقابة في الفترة من 2011 حتى منتصف 2014، حلّ على صندوق الزمالة الذي فقد خلال تلك الفترة نحو 7 مليارات جنيه.