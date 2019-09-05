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حكاية مريضة بالفشل الكلوي في الشرقية تطالب بإجراء عملية توسيع وريدي

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 11:25 ص
مستشفي جامعة الزقازيق
مستشفي جامعة الزقازيق
محمد الطحاوي
اشتكت مريضة بالفشل الكلوي في محافظة الشرقية من إهمال مسئولي مستشفي جامعة الزقازيق بمدينة الزقازيق وذلك لتعنتهم وعدم إجراء عملية توسيع وريدي .

قال:رشا ربيع شحاتة: أتمني من الدكتورة "ميرفت عسكر" والدكتور "ممدوح غراب" محافظ الشرقية سرعة التدخل من أجل إنقاذي وتخفيف العبء عن كاهلي.

أكدت "رشا" والتي تبلغ من العمر 29 عاما انها متزوجة ولديها ثلاثة اولاد هم "زياد و محمد و احمد" زوجي بائع خضار متجول يسرح بعربيه كارو يبيع الخضار في أسواق قرى الشرقية، لتلبية احتياجاتنا وبالرغم من قسوة الحياة الا اننا كنا سعداء الا ان أصابني المرض وتملك مني وعندما طلب مني الأطباء أجراء الأشعة والتحاليل فؤجت اني أعاني من فشل كلوي وحالتي متأخرة وأحتاج الي غسيل كلوي لحين التجهيز لمتبرع.

وأضافت "رشا" طلب الأطباء اجراء عملية توسيع وريدي وبالفعل توجهت الي مستشفي جامعة الزقازيق وتم تحديد يوم الخميس لإجراء العملية وعندما بدء الأطباء في قياس الضغط والسكر رفض الطبيب إجراء العملية بحجة ارتفاع الضغط وقرر تأجيلها ليوم آخر.

بالفعل عدت بقرار الطبيب ولكن المسئولين بالمستشفي أخذو تذكرة الدخول وطالبا بتجهيز الأوراق مرة أخري والي الآن منذ شهر تقريبا أعاني العذاب الوان لرفض الأطباء أستقبالي داخل المستشفي وحالتي الصحية تتدهور جدا.

وفي النهاية ناشدت" رشا" الدكتور "ممدوح غراب" محافظ الشرقية والدكتورة "ميرفت عسكر" القائم باعمال رئيس جامعة الزقازيق والدكتور "هشام عناني" مدير مستشفيات جامعة الزقازيق بسرعة التدخل وأصدار تعليمات بأجرائي العملية المطلوبة رحمة بي وبأبنائي الصغار .
حكاية مريضة بالفشل الكلوي في الشرقية تطالب بإجراء عملية توسيع وريدي
حكاية مريضة بالفشل الكلوي في الشرقية تطالب بإجراء عملية توسيع وريدي
حكاية مريضة بالفشل الكلوي في الشرقية تطالب بإجراء عملية توسيع وريدي
حكاية مريضة بالفشل الكلوي في الشرقية تطالب بإجراء عملية توسيع وريدي
حكاية مريضة بالفشل الكلوي في الشرقية تطالب بإجراء عملية توسيع وريدي

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