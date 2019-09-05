بث مباشر.. مباراة إيطاليا وأرمينيا في تصفيات يورو 2020

حرصا من موقع صدى البلد على تقديم خدمة مميزة لمتابعيه، نقم لكم البث المباشر لمباراة إيطاليا وأرمينيا، اليوم، الخميس، ضمن منافسات المجموعة السابعة المؤهلة لتصفيات يورو 2020.



موعد مباراة إيطاليا وأرمنيا والقناة الناقلة:



وتقام مبارة إيطاليا وآرمينيا في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، عبر قناة بي إن سبورت 1.



ويسعى منتخب إيطاليا لمواصلة الإنتصارات بتحقيق الفوز في المباراة الخامسة على التوالي، بينما يطمح يطمح منتخب أرمينيا صاحب الأرض في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الطليان.



ويحتل منتخب إيطاليا صدارة جدول ترتيب المجموعة السابعة برصيد 12 نتقطة، بينما يحتل منتخب أرمينيا المركز الثالث بـ 6 نقاط.



ويلتقي اليوم أيضا ضمن تصفيات يورو 2020، إسبانيا مع رومانيا، وجزر فاروه مع السويد والنرويج مع مالطه، وإيرلندا مع سويسرا.



تشكيل إيطاليا المتوقع:



حراسة المرمى: سريجو



خط الدفاع: دامبروزيو - مانسيني - بونوتشي _ إيمرسون.



خط الوسط: باريلا- جورجينو - ماركو فيراتي.



خط الهجوم: ستيفيان شعراوي - إيموبيلي - بيرنارديسكي.





