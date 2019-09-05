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تعليم

لراغبي التقديم.. برامج دراسية من المعهد الهندي للتكنولوجيا ببومباى ودلهى IIT

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 11:26 ص
المنح الدراسية
المنح الدراسية
قسم التعليم
أعدت الدكتورة كاميليا صبحى القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات في وزارة التربية والتعليم، تقريرا حول المنح الدراسية المقدمة من المعهد الهندي للتكنولوجيا ببومباى ودلهى IIT.

وأشار التقرير إلى تقديم المعهد الهندي للتكنولوجيا ببومباي ودلهي IIT بالهند عددًا من المنح الدراسية وتوفير فرص التحاق طلاب مصريين للابتعاث بالهند وذلك من خلال إعطاء فرصة لقبول 60 طالب دكتوراه من مصر فى المجالات المختلفة سنويًا مع إمكانية زيادة العدد طبقًا للقواعد المعمول بها.

كما أفاد التقرير توافر فرص لالتحاق دارسين مصريين ببرنامج درجة الدكتوراه في ITT Bombay والتي قد تصل إلى 5 سنوات أو لحين تقديم رسالة الدكتوراه أيهما أقرب، ويلتزم خلالها الحاصل على المنحة بالقيام بالمساعدة في التدريس أو البحث بما يسند اليه لمده 8 ساعات عمل أسبوعيًا.

وللتعرف على المزيد من التفاصيل حول شروط التقدم يمكن الدخول على الموقع الإلكتروني الآتي:
www.iitb.ac.in

وتطرق التقرير إلى تقديم المعهد الهندى للتكنولوجيا دلهى IIT- Delhi فرصة لقبول 100 طالب دكتوراه من مصر في المجالات المختلفة به وتكون المصاريف الدراسية للطالب المصري مثل الطالب الهندي.

وأكد التقرير إمكانية التحاق دارسين مصريين ببرامج درجة الدكتوراه International PhD Fellowship Programme IPFP & Research Scholar .

وللتعرف على المزيد من التفاصيل حول شروط التقدم يمكن الدخول على الموقع الإلكتروني الآتى: www.iitd.ac.in علما بأن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل اي نفقات عن هذه البرامج.

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