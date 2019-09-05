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اقتصاد

الإسكان: الانتهاء من إنشاء 850 بيتا ووحدة سكنية بإسكان الروضة في الغردقة

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 01:33 م
صدى البلد
امنة عبد العظيم
اكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه في إطار التعاون المشترك بين صندوق تطوير المناطق العشوائية ومحافظة البحر الأحمر، وسعيًا من الدولة لتوفير حياة آمنة وكريمة لأهالي وسكان المناطق غير الآمنة، على مستوى الجمهورية، تم الانتهاء من إنشاء 250 بيتا ملحق بكل منها حوش بمساحة إجمالية 150م2، و600 وحدة سكنية بمساحة 90م2 كمساكن بديلة للمساكن غير الآمنة الواقعة بمنطقتي مجاهد وجبل العفش المهددتين للحياة ومنطقة زرزارة ذات المسكن غير الملائم بمدينة الغردقة، ويتم حاليا التنسيق للبدء في تسكين الأهالي بالوحدات الجديدة.

وأكد المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، أن الشهور المقبلة ستشهد الانتهاء من عدد ضخم من الوحدات السكنية التى أنشأتها الدولة لسكان المناطق غير الآمنة.

وأشار صديق إلى أنه يتم التنسيق مع المحافظات المعنية لبدء تسكين المستحقين على الفور، مشددا على أنه لن يسمح بالحصول على هذه الوحدات سوى للمستحقين، كما ستتم أعمال المتابعة الدورية للوحدات، بهدف التأكد من عدم التصرف فيها، وكذا ضرورة الحفاظ عليها، فالدولة استثمرت المليارات فى هذا المشروع الاجتماعى الضخم، الذى حقق أحلام عشرات الآلاف فى الحصول على وحدة سكنية لائقة، والتمتع بحياة كريمة، ولذا نحن حريصون كل الحرص على وصول الوحدات لمستحقيها، والحفاظ عليها.

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