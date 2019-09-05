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اقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات آخر جلسات الأسبوع

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 10:37 ص
صدى البلد
محمد صبيح
استهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم، الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على ارتفاع جماعى لجميع المؤشرات.

وعززت ارتفاع المؤشرات في بداية التعاملات؛ مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30"، المحدد النسبي لأكبر 30 سهما، بنسبة 0.37% مسجلا مستوى 14.897.26 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.33% مسجلا مستوى 14,897.26 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.27% مسجلا ستوى 1469 نقطة.

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