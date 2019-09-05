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رياضة

بث مباشر.. مباراة السعودية ومالي استعدادا لتصفيات كأس العالم

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 11:20 ص
منتخب السعودية
منتخب السعودية
محمد السعيد
حرصا من "صدى البلد" على تقديم خدمة مميزة لمتابعيه، نقدم لكم البث المباشر لمباراة السعودية ومالي، اليوم، الخميس، ضمن استعدادات المنتخبين لتصفيات بطولة كأس العالم 2022.

موعد مباراة السعودية ومالي والقناة الناقلة:

وتقام مباراة السعودية ومالي في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة، عبر قناة السعوددية الرياضية 1.

وتعد هذه المباراة الأولى لمنتخب السعودية تحت قيادة مدربه الجديد الفرنسي هيرفي رينارد، الذي تولى قيادة الأخضر مؤخرا.

ويسعى الفرنسي رينارد لتجربة أكبر عدد من اللاعبيين في مباراة مالي، للوقوف على مستواهم، قبل خوض تصفيات كأس العالم المقبلة.

تشكيل منتخب السعودية المتوقع:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: سلطان العنام - عمر هوساوي - على البليهي - ياسر الشهراني.

خط الوسط: سلمان الفرج - هاتان باهبري - عبد الفتاح العسيري - محمد كنو.

خط الهجوم: سالم الدوسري - هارون كمارا.



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