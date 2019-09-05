أول طائرة محملة بالأسلحة.. متحدث الجيش يكشف دور قطر التخريبي في ليبيا.. فيديو

أكد اللواء أحمد المسماري الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، أن قطر قامت بدور رئيسي فيما وصلت إليه الأحداث في ليبيا، وأن أول طائرة كانت محملة بالأسلحة جاءت من قطر.



وأضاف الناطق باسم الجيش الوطني الليبي خلال تواجده ضيفا على فضائية سكاي نيوز أن الطائرة المحملة بالأسلحة التي أتت إلى بني غازي جاءت باسم "ائتلاف ثوار بني غازي" وليست باسم العسكريين أو المجلس الرئاسي.



وتابع الناطق باسم الجيش الوطني الليبي أن الأسلحة التي دخلت إلى ليبيا عن طريق قطر قد جاءت عن طريق علي الصلابي الليبي المتواجد في قطر إلى اخيه إسماعيل الصلابي الإرهابي الذي لديه مذكرة أمنية صادرة من الأمم المتحدة.



وأشار الناطق باسم الجيش الوطني الليبي أن قطر قد قامت بأدوار تخريبية بليبيا منذ عام 2011.