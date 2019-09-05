مش بتعرف تفتح مواضيع.. حيل سهلة تساعدك للوصول إلى قلب الأنثى

يواجه عدد من الرجال بعض العقبات خلال حديثهم مع الفتيات الذين يكونون مغرمين بهن، خاصة إذا كانوا لا يتمتعون بالجرأة الكافية لمصارحتهن بمشاعرهم تجاههن، لذلك قدم موقع "wiki how" حيلا بسيطة وسهلة لفتح باب المناقشات بينك وبين أي فتاة أعجبتك حتى تتمكن من الفوز بقلبها.



اهتم بما تحبه

تنجذب النساء في كثير من الأحيان للرجال الذين يهتمون بتفاصيلهم الدقيقة، حيث يتعجبون من الاهتمام الشديد في البداية ومن ثم تبدأ مشاعرهن بالتحرك تجاهك.



المواعدة

لا تواعدها في البداية، فعليكما أن تتجاذبا أطراف الحديث في البداية وعندما تجد الفرصة المناسبة لتطلب منها المواعدة، لا تتصرف بعشوائية في تلك النقطة، فقد تخجل الفتاة وتعود بك إلى نقطة البداية.



ابتعد تماما عن الزن

لا تطلب الطلب منها أكثر من مرة، فلا توجد أنثى ساذجة، فهي تعرف ما يدور بذهنك قبل أن تقوله إلا أنها تتظاهر بأنها غير مهتمة، ولكنها تنتظر أن تطلب ولكن عليك ألا تستخدم الإلحاح فستنفر منك.



دللها

مهما كانت الفتاة ذات طباع حادة وقوية فهي أنثى في النهاية، وكل أنثى داخلها طفلة صغيرة تحب أن تدلل وكل فتاة لها طريقتها في التدلل؛ فعليك أن تعاملها كطفلتك وتبهرها بهذا الدلال.



لا تقسو عليها

تحب الفتاة الرجل الحكيم الذي يعاقبها بطريقة قوية ولكن يتخللها بعض الحب، إن كنت تحبها حقا لن تغضبك ولن تدفعك للغضب من الأساس.