ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مش بتعرف تفتح مواضيع.. حيل سهلة تساعدك للوصول إلى قلب الأنثى

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 11:20 ص
صدى البلد
مريم صليب
يواجه عدد من الرجال بعض العقبات خلال حديثهم مع الفتيات الذين يكونون مغرمين بهن، خاصة إذا كانوا لا يتمتعون بالجرأة الكافية لمصارحتهن بمشاعرهم تجاههن، لذلك قدم موقع "wiki how" حيلا بسيطة وسهلة لفتح باب المناقشات بينك وبين أي فتاة أعجبتك حتى تتمكن من الفوز بقلبها.

اهتم بما تحبه
تنجذب النساء في كثير من الأحيان للرجال الذين يهتمون بتفاصيلهم الدقيقة، حيث يتعجبون من الاهتمام الشديد في البداية ومن ثم تبدأ مشاعرهن بالتحرك تجاهك.

المواعدة
لا تواعدها في البداية، فعليكما أن تتجاذبا أطراف الحديث في البداية وعندما تجد الفرصة المناسبة لتطلب منها المواعدة، لا تتصرف بعشوائية في تلك النقطة، فقد تخجل الفتاة وتعود بك إلى نقطة البداية.

ابتعد تماما عن الزن
لا تطلب الطلب منها أكثر من مرة، فلا توجد أنثى ساذجة، فهي تعرف ما يدور بذهنك قبل أن تقوله إلا أنها تتظاهر بأنها غير مهتمة، ولكنها تنتظر أن تطلب ولكن عليك ألا تستخدم الإلحاح فستنفر منك.

دللها
مهما كانت الفتاة ذات طباع حادة وقوية فهي أنثى في النهاية، وكل أنثى داخلها طفلة صغيرة تحب أن تدلل وكل فتاة لها طريقتها في التدلل؛ فعليك أن تعاملها كطفلتك وتبهرها بهذا الدلال.

لا تقسو عليها
تحب الفتاة الرجل الحكيم الذي يعاقبها بطريقة قوية ولكن يتخللها بعض الحب، إن كنت تحبها حقا لن تغضبك ولن تدفعك للغضب من الأساس.
مش بتعرف تفتح مواضيع.. حيل سهلة تساعدك للوصول إلى قلب الأنثى
مش بتعرف تفتح مواضيع.. حيل سهلة تساعدك للوصول إلى قلب الأنثى
مش بتعرف تفتح مواضيع.. حيل سهلة تساعدك للوصول إلى قلب الأنثى

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

انهيار الدولار.. العملة الأمريكية تتراجع بشكل غير متوقع عالميا

وضعا فوقهما صبة خرسانية.. عامل وسائق وراء قتل ربة منزل لسرقة مصوغاتها

طرح وحدات سكنية بمدينة المنصورة الجديدة خلال أيام.. تعرف على التفاصيل

شاهد .. نيكول سابا برفقة زوجها في رقصة مجنونة

زوجة محمود عبد العزيز السابقة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

أول طائرة محملة بالأسلحة.. متحدث الجيش يكشف دور قطر التخريبي في ليبيا.. فيديو

شاهد.. صورة محمد صلاح مع زوجة مسؤول فى برشلونة تثير الجدل حول رحيله من ليفربول

انهيار الدولار.. العملة الأمريكية تتراجع بشكل غير متوقع عالميا

العلميين: زيادة المعاشات إلى 450 جنيها.. ونبحث رفعها إلى 1000 جنيه

مرتضى منصور يزف بشرى سارة لـ جماهير الزمالك قبل مباراة نهائي الكأس أمام بيراميدز

بناخد فلوس شغلنا على داير مليم.. والد الفنان محمد على يكشف تحول شخصية ابنه وسر أصدقاء السوء.. فيديو

اخبار الرياضة.. ميتشو يكشف سبب رفضه تدريب الأهلي.. رونالدو يكتب وصيته..عبد الحفيظ يرد على رئيس الزمالك

أول طلبات فايلر.. المدير الفنى الجديد للأهلي يطلب هذا اللاعب

شاهد.. أهم 10 تصريحات لوالد الفنان محمد علي

فشنك.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة حول إمكانية استبعاد الزمالك من دوري الأبطال

التعليم تحسم جدل إلغاء اجازة السبت في المدارس خلال العام الدراسي الجديد

قبل مواجهة بيراميدز بنهائي الكأس.. تصريحات نارية لـ مرتضى منصور بشأن المباراة

3 قرارات جمهورية جديدة.. تعرف عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزهن أحلام وأصالة وأنغام.. 50 إطلالة تكشف منافسة المطربات في حفلات الصيف.. من أجمل؟

ايد شيران يشجع فريقه المفضل في الدوري الإنجليزي ..صور

بدون مكياج وفستان فوق الركبة.. روجينا تستعرض جمالها على انستجرام