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محافظات

عاصمة سيناء تتطور.. العريش ترتدي ثوبا جديدا

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 12:05 م
مدينة العريش
مدينة العريش
احمد صالح
دخلت مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء مرحلة جديدة من مراحل التطوير ، بعد أن ساءت أحوال المدينة وتعددت شكاوى المواطنين، مطالبين بضرورة رصف الشوارع وإعادة الشيء إلى أصله إلى جانب تطوير الميادين الرئيسية في محاولة لاضافة اللمسات الجمالية وتجميل الميادين.

وأكد إسلام عروج، ان شوارع العاصمة تأثرت كثيرا بسبب أعمال الحفر لإتمام مشروع شبكة المياه الجديدة والغاز الطبيعي والصرف الصحي في بعض الأحياء. 

وأشار إلى ان هناك شكاوى من عدم إعادة الشيء لأصله حتي تعود إلي طبيعتها. 

ولفت حسين إبراهيم إلى ضرورة عودة العريش الي سابق عهدها خاصة وأنها تتمتع ببيئة نظيفة ووجود شوارع مرصوفة بدل علي رقي المدينة هذا إلى جانب الميادين الرئيسية التي تمثل عصب التقدم في أي مدينة، هنا ستظهر العريش في ثوب جديد.

حيث تم البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من خطة التطوير المقدمة منحة من مؤسسة الرئاسة لأبناء شمال سيناء، بتطوير ٥ ميادين رئيسية.

وأكد اللواء دكتور محمد شوشة محافظ شمال سيناء، أن خطة التطوير والتجميل تشمل تجميل 13 ميدانا فى مدينة العريش كمرحلة أولى ، ويجري بدء عمليات التطوير خلال الشهر الحالى بتجميل 5 ميادين وسط المدينة، والتطوير شامل لكافة الأعمال من طرق وكهرباء وتجميل.

كما سيتم العمل على تطوير المدخل الغربي للعريش وصولا لجامعة سيناء، ومنه لشارع الفاتح حتى منطقة النافورة بطول 8 كيلومترات، وبتكلفة 120 مليون جنيه.

وأشار إلى أن هناك 5 ميادين بدأت بالفعل في عملية التجديد والتوسعة، وهي الرفاعي والساعة والقاهرة والنصر والعتلاوي والفواخرية.
وأضاف أن الخطة هي نقل موقف سيارات الموقف القديم إلى موقف آخر بشارع جسر الوادي، وإزالة جميع المخالفات الموجودة في الموقف القديم وتخصيص أماكن أخرى للباعة الجائلين في باكيات بسوق الخميس، وإعادة تخطيط منطقة الموقف وإظهار تمثال السادات الموجودة بمنتصف الميدان.

ومن جانبه أكد العميد ماجد محمد أحمد رئيس مجلس ومدينة العريش، رئيس مدينة العريش، أن هناك خطة شاملة لرفع المخلفات وإزالة التعدي علي الارصفة ،علاوة علي سرعة إزالة السواتر الترابية والحجارة.
الي جانب تجميل طريق البحر والطرق الفرعية والرئيسية الأخرى بنطاق المدينة، الي جانب تحديد مسئوليات اعاده الشئ لأصله وتأمين أعمال الحفر لمشروعات البنية الأساسية والمرافق.

وأضاف، أن حديقة الزهور دخلت ضمن الحدائق العامة الكبيرة التي سوف يتم إعادة هيكلتها بالمستوى الحضاري، ليتناسب هذا مع المرحلة المقبلة لتطوير مدينة العريش.


وأشار إلى أن مجلس المدينة استلم حديقة الزهور من الجهات المعنية، وتم إعادة تخطيط للحديقة والملاعب وتخدم الحديقة سكان الزهور وأبو عيطة وأسيوط وشارع العشرين والبحر والخزان، لما تملكه من موقع متميز ومرتفع عن سطح البحر.

أكد رئيس المدينة، أنه سيتم إعادة تخطيط ميدان الرفاعي الرئيسي بوسط العاصمة ، والعمل علي تطويره مرة أخري بالاستعانة بخبرات نقابة المهندسين في المحافظة.

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