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تعليم

ننشر مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد في جامعة الوادي الجديد

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 11:57 ص
جامعة الوادي الجديد
جامعة الوادي الجديد
منصور ابو العلمين
قرر الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادى الجدد، توقيع الكشف الطبي على الطلاب الجدد الملتحقين بالجامعة من أبناء الداخلة والفرافرة وبلاط وقراها بمكتب الجامعة بالداخلة بالمجلس القديم بموط، وذلك تسهيلا عليهم بدلا من حضورهم للمقر الرئيسي للجامعة بمدينة الخارجة.

وقال رئيس جامعة الوادى إنه المقرر أن يبدأ الكشف الطبي يوم الاحد ٨ من سبتمبر لطلاب كلية التربية، ويوم الاثنين ٩ سبتمبر لطلاب كلية الآداب، ويوم الثلاثاء ١٠ سبتمبر لطلاب كليتي التربية الرياضية والعلوم، ويوم الأربعاء ١١ سبتمبر لطلاب كليتي الطب البيطري والزراعة، ويوم الخميس ١٢ سبتمبر للتخلفات من جميع الكليات.

ولفت رئيس جامعة الوادى الجديد الى أن الجامعة تسعى جاهدة لتوفير كل سبل الراحة لابنائها الطلاب سواء من المحافظة أو المحافظات الأخرى.

وأشار رئيس جامعة الوادى الجديد، إلى أنه تم إعلان الجامعة، جامعة مستقلة عن أسيوط، العام الماضى، بقرار من رئيس الوزراء، وتضم 6 كليات مختلفة وجار إنشاء كليات أخرى.

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