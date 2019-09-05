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رياضة

بعد طرده أمام فياريال.. الاتحاد الإسباني يعلن مدة إيقاف جاريث بيل

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 01:29 م
جاريث بيل
جاريث بيل
محمد السعيد
أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، عن مدة إيقاف جاريث بيل لاعب فريق ريال مدريد، بعد طره أمام فياريال، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من مسابقة الدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن الاتحاد الإسباني قرر إيقاف جاريث بيل لمدة مباراة واحدة، ليغيب بذلك عن لقاء ليفانتي المقبل، المقرر له يوم 14 من الشهر الجاري.

وشارك جاريث بيل في تعادل ريال مدريد أمام فيار ريال 2- 2 ، حيث سجل هدفين، قبل أن يطرد في الثواني الأخيره من عمر المباراة بعد حصوله على إنذارين.

يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 5 نقاط، متفوقا على غريمه التقليدي برشلونة صاحب المركز الثامن بنقطة وحيدة.

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