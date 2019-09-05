بعد طرده أمام فياريال.. الاتحاد الإسباني يعلن مدة إيقاف جاريث بيل

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، عن مدة إيقاف جاريث بيل لاعب فريق ريال مدريد، بعد طره أمام فياريال، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من مسابقة الدوري الإسباني.





وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن الاتحاد الإسباني قرر إيقاف جاريث بيل لمدة مباراة واحدة، ليغيب بذلك عن لقاء ليفانتي المقبل، المقرر له يوم 14 من الشهر الجاري.





وشارك جاريث بيل في تعادل ريال مدريد أمام فيار ريال 2- 2 ، حيث سجل هدفين، قبل أن يطرد في الثواني الأخيره من عمر المباراة بعد حصوله على إنذارين.



