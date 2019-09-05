الخطيب يجتمع مع لجنة التخطيط والجهاز الفني.. تفاصيل

يعقد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، اجتماعا مهما مع أعضاء لجنة التخطيط للكرة، برئاسة الدكتور طة إسماعيل وأعضاء الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بقيادة السويسري رينيه فايلر، وذلك خلال الساعات القليلة المقبلة.



ومن المقرر أن يتم مناقشة بعض الأمور الخاصة بمستقبل الفريق ووضع إستراتيجية وخطة جديدة له، استعدادًا للمباريات الأفريقية والمحلية.



ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت التي تقام يوم 14 من سبتمبر الجاري في غينيا الاستوائية، في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.



ويسعي السويسري فايلر للاستقرار على طريقة اللعب الخاصة به مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الأيام القليلة القادمة، بعدما شاهد جميع اللاعبين في المران.