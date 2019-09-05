المهندسين: إرسال نماذج تقارير قانون التصالح في مخالفات البناء للنقابات الفرعية

ثمّن المهندس هانى ضاحى، نقيب المهندسين، مجهودات وزارة الإسكان واللجنة المشكلة للرد على استفسارات اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء التى تعكف حاليا على إصدار كتيب للاستفسارات وأجوبتها حول القانون ولائحته التنفيذية، حرصًا من الدولة على توعية المواطنين وتعريفهم بالقانون والرد على الاستفسارات المتعلقة بالقانون، والتي كانت نتاج عقد عدة ورش عمل لم تكن النقابة بعيدة عنها، بل شاركت وساهمت بفاعلية فى هذا الإطار.



وأوضح المهندس هانى ضاحى، خلال تصريحات صحفية له، أن النقابة لها دور فعال فى تفعيل القانون ولائحته التنفيذية من تشكيل اللجان واعتماد التقارير، وأن هذه اللائحة خير دليل على عودة نقابة المهندسين لدورها كاستشاري هندسي للدولة، مشددا على أن النقابة أصبح لها دور داعم للدولة فيما يخص هذا القانون.



وقال نقيب المهندسين إن النقابة تتناول القانون من زاويتين، الأولى من الزاوية القومية من خلال دعم الدولة هندسيا، فيما كانت الزاوية الثانية الأمانة المهنية من حيث الدقة فيما يقدم من تقارير.



وأضاف أنه تم طبع النماذج الخاصة بالتقارير وتم إرسالها للنقابات الفرعية، وتم تمييزها بعلامة مائية، بالإضافة إلى باركود لصعوبة التلاعب بها، وأن النموذج يشتمل على كل ما تضمنته اللائحة التنفيذية.



وأكد على الحس القومى والوطنى لكل المهندسين فى تنفيذ القانون الذى يترجم إلى خطة عمل فاعلة لا يشوبها أى شائبة، وأن النقابة وجميع المهندسين والمكاتب الاستشارية تقوم بعمل وطنى قومى.