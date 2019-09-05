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تعليم

محافظ جنوب سيناء يلتقي وفد جامعة الأزهر لمناقشة افتتاح فرع الجامعة بالمحافظة

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 12:01 م
محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء
ايمن محمد
استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وفدا من جامعة الأزهر برئاسة الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر، ومؤمن متولي، أمين عام جامعة الأزهر، والشيخ عمر مصطفى يونس، رئيس المنطقة الأزهرية بجنوب سيناء، ومضر عبد السميع، مدير عام المنطقة الأزهرية، وبحضور اللواء نادر عشماوي، سكرتير عام المحافظة.

ونقل نائب رئيس الجامعة شكر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، للمحافظ لتخصيصه مساحة 50 فدانا لإنشاء مقر للجامعة بطور سيناء، ومبنى للدراسة مؤقتا لحين الانتهاء من إنشاء مقر الجامعة.

وأكد أن جامعة الأزهر حريصة على تقديم العلم لأبناء جنوب سيناء من على أرض المحافظة الغالية، معربا عن رغبة الجامعة في إضافة قسم للغات والترجمة، بالإضافة لقسم العلوم الإسلامية الموجود حاليا لتتماشى مع الطابع السياحي للمحافظة، بالإضافة لمعهد فني للتبريد والتكيف يقبل الحاصلين على الثانوية الأزهرية لإعداد فنيي الصيانة نظرا لحاجة المحافظة إليهم.

وتم التناقش حول قيام الجامعة بإعداد مسابقة للإبداع في مختلف الفنون "شعر وقصة قصيرة ورسم وغيره" تتحدث عن جنوب سيناء وتراثها وتاريخها على مستوى جامعات مصر لمدة ثلاثة أشهر بالتعاون مع المحافظة ووزارة الشباب والرياضة.

من جانبه، أعرب محافظ جنوب سيناء عن سعادته الغامرة بتواجد فرع لجامعة الأزهر العريقة على أرض جنوب سيناء، خدمة لأبناء المحافظة وتخفيفا عن كاهلهم في السفر والتنقل للدراسة بمقار الجامعة بالمحافظات المختلفة، معلنا عن افتتاح الفرع بحضور رئيس الجامعة في بداية العام الدراسي 2019 / 2020.

حضر اللقاء اللواء نادر عشماوي، سكرتير عام المحافظة، والمهندس السيد فهمي، رئيس منطقة تعمير جنوب سيناء.

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