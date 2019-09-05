فيديوجراف| ماذا يعني إلغاء الدولار الجمركي

إلغاء الدولار الجمركي أثار العديد من التساؤلات فى الشارع المصرى خلال اليومين الماضيين بعد إلغائه من قبل وزارة المالية, والذى كان يتم العمل به خلال الـ3 سنوات الماضية بعد تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016.



إلغاء الدولار الجمركي يعني إلغاء العمل بالتسعير الشهري الدولار الجمركي وتقدير الرسوم الجمركية على الواردات من الخارج بكافة أنواعها وتحديدها بأسعار صرف العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزى المصرى.



وخلال الفيديو جراف التالى نتعرف على المزيد حول إلغاء الدولار الجمركي.

