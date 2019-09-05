ألمانيا تطالب جونسون بتوضيح علاقة بريطانيا بالاتحاد الأوروبي بعد بريكست

حث وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتامير، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم /الخميس/ على تقديم مقترحاته لشكل العلاقة مع الاتحاد الأوروبي بعد مغادرة بلاده الاتحاد، مؤكدا على أن الخروج (بريكست) سيضع أعباء على كلا الجانبين.





وقال ألتماير - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية - إنه يتوقع من جونسون أن يتعامل بشكل مسؤول مع مواطني بلاده ومع الشركاء الأوروبيين في هذا الصدد، مضيفا أن الأمر لا يتعلق فقط بوجود اتفاق من عدمه، ولكن بوقت الخروج أيضا.





ونوه الوزير الألماني إلى أن الجمارك على سبيل المثال سوف تكون باهظة بشكل كبير في حال وقوع "بريكست" غير منظم.





يذكر أن البرلمان البريطاني وافق بشكل مبدئي على مشروع قانون يمنع رئيس الوزراء من الخروج من الاتحاد دون اتفاق في الموعد المقرر في 31 أكتوبر المقبل.