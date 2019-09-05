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المسماري: الهدف الأساسي للقوات الليبية القضاء على الجماعات الإرهابية.. فيديو

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 11:37 ص
صدى البلد
محمود محسن
أكد اللواء أحمد المسماري الناطق باسم الجيش الليبي أن القوات الليبية لا تريد احتلال طرابلس أو أي مدينة أخرى ليبية ولا نوجه الأسلحة ضد القبائل والمدنيين أو حتى الفصائل السياسية.

وأضاف الناطق باسم الجيش الليبي خلال حديثه لفضائية سكاي نيوز أن الهدف الأساسي والاستراتيجي للقوات الليبية هو القضاء على الجماعات الإرهابية المتواجدة على الأراضي الليبية.

وتابع الناطق باسم الجيش الليبي أن الجماعات الإرهابية تقوم بتنفيذ عدد من الهجمات الإرهابية كان آخرها استهداف مطار معيتيقة الدولي.

وأشار الناطق باسم الجيش الليبي إلى أن القوات الليبية ستكون رادعا ضد الهجمات الإرهابية التي تتم على الأراضي الليبية.

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