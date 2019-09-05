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رياضة

افضل لاعب في ليفربول.. صحيفة عالمية تبرئ محمد صلاح من أزمة مانى

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 11:31 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
عبدالله هشام
أشادت صحيفة جارديان البريطانية بقوة وتأثير وفاعلية محمد صلاح مع فريقه ليفربول مشيرة ان الفرعون المصري يمتلك قدرات هجومية هائلة تفيد الريدز .

وأضافت الصحيفة في تقريرها ان محمد صلاح بجانب فيرمينو وساديو ماني يكونوا قوة هجومية قوية هي الأقوى في الدوريات الخمس الكبري وهم السبب الرئيسي لتتويج الريدز ببطولة دوري أبطال أوروبا .

ودافعت الصحيفة عن صلاح بعد ازمة تمرير الكرة لماني قائلة: موقف الفرعون كان طبيعيا للغاية خصوصا وان المباراة كانت تقترب من النهاية بجانب أنه يريد مشاركة زميله فيرمينو وماني التهديف في المباراة أمام بيرنلي .

وأوضحت : محمد صلاح أكثر اللاعبين فردية في صفوف فريق ليفربول إلا أنه يمثل قوة هجومية هائلة علي مرمي المنافس لأنه يمتلك القدرة على التمركز الصحيح بين خط دفاع المنافس

ونشرت الصحيفة احصائية للفرعون المصري محمد صلاح حيث يحتل المركز العاشر كأكثر اللاعبين خلقا للفرص منذ الموسم الماضي برصيد 77 فرصة متفوقا علي ماني 55 فرصة وفيرمينيو 47 فرصة .

واستطاع محمد صلاح تسديد 75% من الكرات التي لمسها حول منطقة الجزاء وراوغ بنسبة 8.1% من لمساته للكرة متفوقا علي ماني 5.5 % وفيرمينيو 4.1%

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