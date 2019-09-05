وظيفة شاغرة لمفتش صيدلة إكلينيكية بصحة بني سويف .. إليك الشروط

فتحت إدارة الصيدلة بمديرية الصحة ببني سويف، باب التقدم لشغل وظيفة تفتيش صيدلة إكلينيكية، وحددت آخر موعد للتقديم يوم 20 سبتمبر الجاري.





واشترط الإعلان المنشور على صفحة مديرية الصحة ببني سويف، بـ"فيس بوك" أن يكون المتقدم حاصلا علي أحد المؤهلات التالية في تخصص الصيدلة الإكلينيكية: "زمالة، دكتوراه، ماجستير، فارما ، دبلوم" على أن يكون عمل أوتدرب كصيدلي أكلينيكي لمدة شهر بمستشفى لمدة شهر على الأٌقل.



