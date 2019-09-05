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وظيفة شاغرة لمفتش صيدلة إكلينيكية بصحة بني سويف .. إليك الشروط

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 01:00 م
صدى البلد
محمد عبد الحليم
فتحت إدارة الصيدلة بمديرية الصحة ببني سويف، باب التقدم لشغل وظيفة تفتيش صيدلة إكلينيكية، وحددت آخر موعد للتقديم يوم 20 سبتمبر الجاري.

واشترط الإعلان المنشور على صفحة مديرية الصحة ببني سويف، بـ"فيس بوك" أن يكون المتقدم حاصلا علي أحد المؤهلات التالية في تخصص الصيدلة الإكلينيكية: "زمالة، دكتوراه، ماجستير، فارما، دبلوم" على أن يكون عمل أوتدرب كصيدلي أكلينيكي لمدة شهر بمستشفى لمدة شهر على الأٌقل.

وحّددت إدارة الصيدلة، في إعلانها الأوراق المطلوب تقديمها للراغبين في شغل الوظيفة، وهي: السيرة الذاتية للمتقدم، صورة من شهادة المؤهل، إفادة بمدة العمل أو التدريب كصيدلي إكلينيكي، على أن يتم تقديم الأوراق إلى إدارة الصيدلة قبل يوم 20 من سبتمبر الجاري.
وظيفة شاغرة لمفتش صيدلة إكلينيكية بصحة بني سويف .. إليك الشروط

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